"W związku z informacją o kandydowaniu z okręgu nr 23 (Rzeszów) Pana Ziobro zapraszam do debaty o Polsce i Podkarpaciu!" – napisał Zdzisław Gawlik na Twitterze.

W czwartek w warszawskiej siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej prezes Jarosław Kaczyński przedstawił "jedynki" na listach PiS do Sejmu. W okręgu nr 23 (rzeszowsko-tarnobrzeskim) z pierwszego miejsca wystartuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Panie Ziobro, proszę się nie bać"

Panie Zbigniewie Ziobro, zwracam się do pana jako kandydata na posła z Podkarpacia, z okręgu 23. Takie informacje pojawiły się w przestrzeni publicznej. Biorąc pod uwagę tę okoliczność zapraszam pana do debaty. Do debaty o Polsce, o Podkarpaciu, o przyszłości Polek i Polaków. Rozmawiać zawsze warto, proszę się nie bać. Zapraszam – mówi Gawlik na filmiku.

Gawlik, szef podkarpackich struktur PO zamyka listę kandydatów KO do Sejmu w okręgu nr 23; startuje z miejsca 30. "Jedynką" jest dotychczasowy poseł PO z Krakowa, ale pochodzący z Rzeszowa Paweł Kowal.

Autorka: Agnieszka Pipała