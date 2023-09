Likwidacja mediów publicznych? Dosadny komentarz Tuska

Reklama

Podczas spotkania z mieszkańcami Tusk został zapytany przez jednego z uczestników spotkania, czy PO zamierza "przywrócić telewizję publiczną ludziom", czy ją zlikwiduje. Nie można zlikwidować czegoś, co zlikwidowano osiem lat temu - odparł lider PO.

Jak stwierdził, kiedy był premierem, najbardziej krytyczną telewizją wobec niego była właśnie telewizja publiczna. I nigdy mi do głowy nie przyszło, by interweniować w tej sprawie. Pamiętam, jak telewizja publiczna, radio publiczne atakowały mnie na moich konferencjach, choćby ws. afery taśmowej, Amber Gold, wszędzie tam, gdzie pojawiały się kłopoty, gdzie media miały prawo i obowiązek pytać mnie i krytykować mój rząd za rzeczy, które nie były ok, to tam telewizja publiczna była w awangardzie tych najbardziej krytycznych. Na tym polega misja telewizji publicznej – podkreślił Tusk.

Reklama

Zwrócił się do obecnego podczas spotkania dziennikarza TVP, czy pamięta on "choćby jeden program krytyczny wobec PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego w telewizji publicznej". A ja panu powiem, nie było ani sekundy – powiedział Tusk.

Spięcie Tuska z pracownikiem TVP

Pytanie, co PO zamierza zrobić z telewizją publiczną padło, po wymianie zdań między Tuskiem i dziennikarzem TVP. Akurat tutaj pan redaktor, przynamniej inaczej niż jego kolega z centrali, nie zasłania kamer i nie awanturuje się, więc dajmy możliwość zadania pytania - zwrócił się Tusk do sympatyków KO [Koalicji Obywatelskiej - red.]. Bardzo dziękuję, to nasze kamery były zasłaniane tutaj (...) tu stoi nasza kamera, przed chwilą tu był tłum ludzi, musiałem wywalczyć swoje miejsce - powiedział dziennikarz TVP. Sympatycy KO zebrani na spotkaniu zarzucali mu, że kłamie, buczeli, gdy mówił.

Jeśli ma pan zamiar kłamać, to niech pan odejdzie od mikrofonu, jeśli chce pan o coś zapytać, proszę pytać, widzę waszą kamerę, patrzę w waszą kamerę (...) Jak panu nie wstyd uczestniczyć w tym oszustwie zbiorowym. Pan tu robi jakieś wyrzuty komuś, tym ludziom, pan się powinien wstydzić za firmę, w której pan pracuje - powiedział Tusk do dziennikarza TVP.

Następnie dziennikarz zapytał lidera PO jak ocenia polityków opozycji, którzy poparli pakt migracyjny w UE lub wstrzymali się w głosowaniu.

Dzisiaj problemem polityki migracyjnej jest wyłącznie PiS, problemem Polski i całej Europy, 300 tys. wiz, 300 tys. migrantów z Afryki i Azji wpuścili, żeby zarobić kasę na wizach. Czy pan zadał to pytanie politykom PiS-u, pytam teraz przedstawiciela TVP Info, który uważa siebie za dziennikarza Telewizji Publicznej, czy zgodnie z obowiązkami konstytucyjnymi i ustawowymi zadał pan politykom rządzącym pytanie o wpuszczenie przez nich 300 tys. migrantów z Afryki i Azji, proszę mi odpowiedzieć na to pytanie, komu pan zadał to pytanie, nazwiska tych polityków, audycje, w których pan to zrobił - zwracał się do dziennikarza TVP Tusk.

Reklama

Po odpowiedzi, że nie rozmawiał z tymi politykami na ten temat, Tusk powiedział do niego: To przynajmniej proszę nie udawać obiektywnego dziennikarza.

Patryk Jaki o głosowaniach opozycji w Parlamencie Europejskim

Rzecznik PiS Rafał Bochenek, minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk oraz europoseł Patryk Jaki, zorganizowali w poniedziałek konferencję prasową, na której wskazywano jak w Parlamencie Europejskim głosowali politycy polskiej opozycji w sprawie przymusowej relokacji uchodźców. Z jednej strony macie państwo ludzi, którzy konsekwentnie głosują przeciwko przymusowej relokacji, walczą z biurokracją europejską, żeby nigdy nie doszło do tego, żeby w Polsce pojawiła się Lampedusa, a z drugiej strony macie państwo Donalda Tuska, którego politycy głosowali niedawno za przymusową relokacją, za tym, żeby ci ludzie, którzy znajdują się dzisiaj na Lampedusie, byli relokowani tutaj, w Polsce - podkreślił Jaki.