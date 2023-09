Reklama

W piątek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł nieprawomocny wyrok procesie wyborczym przeciwko wiceministrowi Sellinowi wytoczony przez posłankę Agnieszkę Pomaską.

W sobotę wieczorem Sellin opublikował wpis, na którym widać Agnieszkę Pomaską rozdającą ulotki na drodze przy wjeździe do Kolbud koło Gdańska. Napis na jednym z samochodów, do którego podeszła posłanka opozycji, oburzył polityka PiS. Na tylnej szybie widać hasło: "Głosowałeś na PiS? To w***! Żebym cię tu k*** więcej nie widział!".

Wiceminister na Twitterze napisał: "Z miłością do... Jedynka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i jej zwolennicy w akcji. Tacy ludzie chcą rządzić Polską. Chyba sprezentuję jej kodeks ruchu drogowego. Bo na wychowanie już za późno".

"Złapana wczoraj na gorącym uczynku, dwulicowa twarz Patologii Obywatelskiej Agnieszka @pomaska zamiast przeprosić i potępić hejt, wije się i odwraca kota ogonem. A jeszcze niedawno sprzeciwiała się mowie nienawiści. Tyle warte są ich słowa... Potwarz=Pomaska" - dodał w kolejnym wpisie.

Pomaska pozwała Sellina

Posłanka złożyła pozew w trybie wyborczym przeciwko wiceministrowie Sellinowi do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. cywilnych sędzia Łukasz Zioła przekazał PAP, że sąd niemal w całości przychylił się do wniosku skierowanego przez posłankę.

Sąd zakazał uczestnikowi Jarosławowi Sellinowi rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o „dwulicowej Patologii Obywatelskiej Agnieszka@pomaska, Potwarz=Pomaska.”

Sellin ma przeprosić

Nakazał wiceministrowi opublikowanie na swój koszt w terminie 48 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia na portalu "X" (dawnej Twitter) przeprosin: "Przepraszam panią Agnieszkę Pomaską za użycie słów "dwulicowa twarz Patologii Obywatelskiej Agnieszka@pomaska oraz Potwarz=Pomaska". Ponadto nakazał Jarosławowi Sellinowi wpłacenia kwoty 1,5 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia.

W ocenie Sądu przedstawiony materiał dowodowy nie daje podstaw do formułowania twierdzeń, iż wnioskodawczyni Agnieszka Pamaska czynnie uczestniczy w +hejcie+ skierowanym do wyborców PiS, zaś skierowane przez uczestnika Jarosława Sellina wypowiedzi wobec wnioskodawczyni Agnieszki Pomaski naruszają jej dobra osobiste, a w szczególności jej dobre imię - przekazał sędzia Zioła.

Zaznaczył, że sąd nie uwzględnił jedynie wniosku posłanki Pomaskiej w zakresie umieszczenia w przeprosinach oświadczenia, iż uczestnik żałuje swojego zachowania, gdyż wyrażenie żalu nie mieści się w granicach środków przewidzianych w art. 111 par. 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż uczestnik Jarosław Sellin w dniach 23 i 24 września 2023 r. publikując na portalu "X" zdjęcia oraz komentarz świadomie i celowo zamierzał poniżyć wnioskodawczynię i przedstawić nieprawdziwe okoliczności zdarzenia. Zdaniem wnioskodawczyni uczestnik celowo błędnie, nie sprawdzając okoliczności naruszył dobre imię wnioskodawczyni. W ocenie wnioskodawczyni wpis nosi cechu agitacji w rozumieniu art. 105 par. 1 Kodeksu Wyborczego. Wnioskodawczyni miała nie dać podstaw do takiej reakcji - podał sędzia Zioła.

Postanowienie jest nieprawomocne. Stronom służy prawo do wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 24 godzin od momentu doręczenia uczestnikom postępowania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Sellin: Odwołam się

Wiceminister Jarosław Sellin podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że postanowienie dotyczy sądu pierwszej instancji.

Ja się oczywiście od tego postanowienia odwołam. Mój pełnomocnik czeka na uzasadnienie tego postanowienia. Jeśli tylko je otrzyma to zgłosi się do sądu apelacyjnego i poczekamy na werdykt sądu apelacyjnego. To dzisiejsze postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Będę komentował postanowienie prawomocne – powiedział wiceminister Sellin.

autor: Piotr Mirowicz