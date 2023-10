Reklama

15 października 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne, w trakcie których obywatele Polski wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na kadencję trwającą przez cztery lata. W każdym z 41 okręgów wyborczych zarejestrowano sześć komitetów wyborczych.

Według wyników przeprowadzonej sondy na stronie dziennik.pl, najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska, która uzyskała 2017 głosów, co stanowiło 41 procent poparcia.

Na drugim miejscu uplasowała się partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z wynikiem 1648 głosów, co stanowiło 33 procent poparcia. Trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja, zdobywając 438 głosów, co stanowiło 9 procent poparcia.

Lewica zdobyła poparcie 298 wyborców, co stanowiło 6 procent głosów. Natomiast Trzecia Droga uzyskała 271 głosów, co odpowiadało 5 procentom poparcia. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 115 głosów, co stanowiło 2 procent poparcia.

Należy zaznaczyć, że 187 respondentów zadeklarowało, że nie zamierza oddać swojego głosu na żadną z dostępnych opcji.

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się w niedzielę w godzinach 7 - 21. Cisza wyborcza i referendalna w Polsce rozpocznie się w piątek o północy, a zakończy w niedzielę o godz. 21. Wówczas będą mogły być publikowane sondaże exit poll.