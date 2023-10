Jak dodał Jarosław Kaczyński, "nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono". - Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu - prawo o decydowania o własnym losie. Uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, nasz program był naszym, a ostatecznie Polski zwycięstwem - powiedział.

Jak powiedział prezes PiS, "niezależnie od tego jaki będzie ostateczny rozkład głosów, uczynimy wszystko, by stało się to, co państwo tak często powtarzacie: 'zwyciężymy'".

Wyniki wyborów exit poll 2023: Rekordowa frekwencja. Ile wyniosła?

Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych wyniosła 72,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. To rekordowy wynik w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi.

Wyniki wyborów 2023: Pierwsze wyniki exit poll

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne z wynikiem 36,8 proc., co daje mu 200 mandatów w Sejmie - wynika z wstępnych badań exit poll. Koalicja Obywatelska ma 31,6 proc. głosów, co da jej 163 mandaty.

Trzecia Droga otrzymała 13 proc. głosów (55 mandatów) Lewica 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja 6,2 proc. (12 mandatów).

Frekwencja w wyborach parlamentarnych

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku frekwencja wyniosła - 61,74 proc., w 2015- 50,92 proc. a w 2011 - 48,92 proc. Do głosowania w wyborach 2023 uprawnionych było 29 mln 91 tys. 533 wyborców; odbywały się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Kiedy będą oficjalne wyniki wyborów 2023?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych pojawią się najpewniej na początku tygodnia. Niestety nie ma co liczyć, że zobaczymy je jeszcze w niedzielę. Termin podania wyników przez Polską Komisję Wyborczą nie jest jednak określony prawnie. W ostatnich wyborach parlamentarnych zostały one podane w poniedziałek, tym razem najpewniej nastąpi do we wtorek.