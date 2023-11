W PiS jest kilka grupek, które doskonale wiedzą, że Jarosław Kaczyński za moment odejdzie na emeryturę. Jest grupka wokół Ziobry, wokół Szydło, wokół Morawickiego i wokół Dudy. I teraz Duda musi wyeliminować jednego ze swoich przeciwników - mówiła na antenie TOK FM Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy.

"Duda go upokorzy"

Dlatego - jak twierdzi - nominacja na nowego szefa rządu to nie nagroda, tylko podstępny plan prezydenta. Duda go upokorzy, wybatoży i zrobi wszystko, by ludzie ze Zjednoczonej Prawicy pomyśleli: Morawiecki schrzanił. Cienias przegrał wybory, nie dostał wotum zaufania, więc niech idzie w odstawkę - stwierdziła.

"Będzie walka o schedę"

Duda gra samodzielnie i do końca jego kadencji będziemy to obserwować bardzo często. Szydło i Ziobro bardzo cieszą się z tego upokorzenia (Morawieckiego). Na scenie zostaną trzy obozy i będzie walka o schedę - podsumowuje lewicowa polityk.