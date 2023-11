Mularczyk zaznaczył, że powołany zespół parlamentarny będzie zajmował się także oszacowaniem wysokości należnych Polsce od Rosji. Powołaliśmy Zespół Parlamentarny ds. Reparacji, Odszkodowania i Zadośćuczynienia Należnych Polsce od Niemiec oraz Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Rosji za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej zgodnie z uchwałą Sejmu z 14 września 2022r. - napisał Mularczyk.

PiS powołał zespół parlamentarny do spraw reparacji. Wśród członków Kaczyński

Dotychczasowy wiceszef MSZ we wpisie na X podał listę członków zawiązanego przez PiS zespołu parlamentarnego. Wśród nich jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Są także inni politycy obozu władzy: Marek Kuchciński, Piotr Gliński, Kazimierz Smoliński, Waldemar Buda, Piotr Babinetz oraz Marek Ast.

Mularczyk: Sprawa reparacji nie zniknie z krajowej i międzynarodowej sceny politycznej

Dodał, że sprawa reparacji będzie kontynuowana.I z pewnością nie zniknie z krajowej i międzynarodowej sceny polityczne - wskazał.

Do wpisu Mularczyk dołączył zdjęcie dokumentu o powołaniu Zespołu Parlamentarnego, który zajmie się kwestią reparacji wojennych należnych Polsce od Niemiec i Rosji a który to został zaadresowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Dokument pochodzi ze środy, 15 listopada br.