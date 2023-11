To były burzliwe obrady. Do takich zebrań nie byłem przyzwyczajony, ale szybko muszę przywyknąć. To jest zupełnie inna rzeczywistość - powiedział Tajner w rozmowie z Interia Sport.

Tajner o chaosie w parlamencie

Przed wyborami parlamentarnymi były prezes PZN mówił w rozmowie z Interia Sport, że "na razie w parlamencie jest trochę chaosu, bo nowy rząd ma szansę powstać za około trzy-cztery tygodnie. Wciąż zatem działa dotychczasowy. Pierwsze głosowania były bardzo burzliwe, ale dość znaczące, jeśli chodzi o początek zmian w kraju. W tej chwili wyraźnie widać podział sił w parlamencie. Dopiero kiedy wszystko się uporządkuje, to będzie można przystąpić do właściwych prac".

Tajner mówił również o głosowaniach w Sejmie.

Głosowanie to akurat nie jest skomplikowana sprawa. Przyszło mi to dość łatwo. Zacząłem brać już udział w podejmowaniu ważnych decyzji dla kraju. Każdą przerwę z kolei wykorzystywałem na załatwianie różnych formalności, których jest cała masa. Trochę zatem było gonitwy po różnych biurach. Nie było zatem czasu na nawiązywanie parlamentarnych znajomości. Miałem jednak okazję zamienić kilka zdań z Tomaszem Zimochem, który siedzi niedaleko mnie, a kiedyś razem bywaliśmy na wielkich sportowych imprezach - opowiadał poseł bezpartyjny.

Sejm X kadencji

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji w Polsce rozpoczęło się 13 listopada 2023 roku. O godzinie 12:00 marszałek senior Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego otworzył posiedzenie. W trakcie posiedzenia przemawiał prezydent, posłowie złożyli ślubowanie, a następnie wybrano marszałka i wicemarszałków.

Około godziny 19-20 prezydent oficjalnie powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję stworzenia rządu. Marszałkiem Sejmu został wybrany Szymon Hołownia.