Paweł Wojtunik ujawnia list szefa CBA. "Histeryczna akcja"

"W związku z napływem w ostatnim czasie informacji o rozwiązaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zdecydowałem się poinformować Państwa o aktualnej sytuacji" - czytamy na początku listu napisanego w języku angielskim i podpisanego przez szefa CBA Andrzeja Stróżnego. List ujawnił na portalu X były szef CBA Paweł Wojtunik.

Wojtunik skomentował publikację listu jako "histeryczną akcję szefa CBA, który nagle przypomniał sobie o wartościach UE i 'donosi' za granicą na złych polityków, którzy chcą rozwiązać CBA".

CBA reaguje i publikuje "pełną treść" listu Stróżnego

CBA zdecydowała się opublikować "pełną treść listu z roboczym tłumaczeniem". List został wystosowany przez szefa CBA do partnerskich służb antykorupcyjnych w Europie.

Czytamy w nim, że "[n]iestety rozwiązanie CBA nie jest już tylko jednym z teoretycznych scenariuszy prezentowanych przez kandydatów w toczącej się kampanii. W podpisanej […] umowie koalicyjnej jest to jeden z kluczowych punktów do realizacji przez nowo utworzony rząd".

"Już sam ten zamiar jest naprawdę wyjątkowy na skalę europejską, gdyż jak dotąd nikt nie zdecydował się podnieść ręki na żadną z instytucji antykorupcyjnych wymaganych decyzjami samej Unii Europejskiej". Zdaniem szefa CBA "może to skierować nas z powrotem na ścieżkę, po której korupcja będzie kroczyć zdecydowanymi i pewnymi krokami". "Mogło by to osłabić całą Unię Europejską […]" - twierdzi Stróżny.

CBA zapewnia o legalności własnych działań

"Pragnę zapewnić, że wszyscy funkcjonariusze i pracownicy CBA pozostają głęboko zaangażowani w realizację naszych wspólnych celów i przedsięwzięć, a wszelkie działania prowadzone przez funkcjonariuszy Biura są w pełni legalne i uzasadnione" - czytamy w liście.