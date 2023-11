Sejm podjął we wtorek uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji sejmowych. We wtorek część komisji wybrała już swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

"Nie mamy pańskiego płaszcza…"

Marek Suski, który w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości rozmawia na temat przydziału do komisji, powiedział PAP, że klub PiS otrzymał propozycje przewodnictwa w pięciu komisjach sejmowych. Są to trzy małe komisje i dwie średnie. Trzy małe to są Komisja ds. Petycji, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polityki Senioralnej, a średnie to jest Komisja Ustawodawcza i ds. Energii - przekazał.

Z parytetu wypadało nam przewodnictwo w dwunastu komisjach, natomiast opozycja się powoływała na to, że oni mieli mniej w poprzedniej kadencji - przyznał Suski. Jak dodał, partnerów nie przekonały uwagi, że w ubiegłej kadencji cała opozycja miała 10 przewodniczących. Zadziałała zasada: Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? - zauważył poseł PiS.

"Jakościowo to jest też żenujące"

Przyznał też, że w ubiegłej kadencji opozycja miała w komisjach stałych i ds. Unii Europejskiej 10 przewodniczących i łącznie 63 miejsc w komisjach. Natomiast klubowi PiS przypadło 40 miejsc w prezydiach komisji. Z parytetu wychodziło nam 50, więc nawet tu nam zabrali 10 miejsc - zaznaczył.

Jakościowo to jest też żenujące. Powinniśmy mieć co najmniej 4 komisje duże, 4 średnie i 4 małe, a mamy tylko 3 małe i 2 średnie, więc jest to ograbienie i polityczne złodziejstwo - stwierdził Suski. "Zabrali nam większość tego, co nam z parytetu przysługiwało powołując się na to, że oni mieli trochę mniej niż chcieliby mieć w poprzedniej kadencji - dodał. Mieli znacznie lepiej niż teraz nas traktują, a to pokazuje brak klasy - podkreślił poseł PiS. Pytany, jak odbiera te przydziały komisji dla PiS, odpowiedział: Zemsta, budowanie dyktatury, wraca PRL.

Czym są sejmowe komisje?

Zgodnie z Regulaminem Sejmu komisje sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym konstytucją i ustawami.

W minionej kadencji było 29 komisji stałych i jedna nadzwyczajna. Do komisji stałych należą m.in. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; ds. Petycji; ds. Służb Specjalnych; ds. Unii Europejskiej; Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Edukacji, Nauki i Młodzieży; Etyki Poselskiej; Finansów Publicznych; Obrony Narodowej; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Polityki Społecznej i Rodziny; Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Spraw Zagranicznych; Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Ustawodawczą czy Zdrowia.

Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, w drodze uchwały, wybiera skład osobowy poszczególnych komisji. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu; na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego.