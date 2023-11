Wczoraj przed południem Rada Liderów zdecydowała, że delegacja Konfederacji weźmie udział w konsultacjach z Premierem. Przyjęcie zaproszenia jest z naszej strony wyrazem szacunku dla urzędu Premiera RP oraz dla 7,6 miliona wyborców PIS, którzy zasługują na naprawdę propolski rząd - skomentował Bosak.

"Wykorzystamy to spotkanie by…"

Do naszej delegacji złożonej z 4 członków Rady Liderów zaprosiliśmy także Rafała Meklera - lidera protestu przewoźników. Wykorzystamy to spotkanie nie tylko do przedstawienia naszej krytycznej oceny PMM, ale także aby namawiać rząd na pilne decyzje potrzebne dla przetrwania polskich firm zagrożonych nieuczciwą konkurencją z Ukrainy - dodał.

Oświadczenie Konfederacji ws. Morawieckiego i Tuska

Konfederacja Wolność i Niepodległość wydała oświadczenie w sprawie poparcia Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Jak czytamy w ich komunikacie, partia nie poprze rządu Mateusza Morawieckiego ani rządu Donalda Tuska. Konfederacja wymienia także szereg zarzutów.

"Uważamy, że Polska zasługuje na autentycznie prawicowy, a Mateusz Morawiecki przez sześć lat sprawowania funkcji Premiera wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza realizować polityki konserwatywnej, wolnorynkowej ani zgodnej z polskim interesem narodowym.

Zgoda Premiera na tzw. unijny mechanizm “pieniądze za praworządność”, poparcie Funduszu Odbudowy i ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej (czyli wprowadzenie unijnych podatków), jak również zgoda na pakiet Fit For 55, to działania skrajnie dla Polski i Polaków niekorzystne" - wymieniają członkowie partii w komunikacie. "Z tych i wielu innych przyczyn Konfederacja będzie głosować przeciwko wotum zaufania dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Jasny komunikat

Wyznaczeni przez Radę Liderów delegaci Konfederacji udadzą się do Kancelarii Premiera, aby w imieniu półtora miliona wyborców Konfederacji przekazać premierowi Morawieckiemu jasny komunikat - to koniec Waszej władzy!" - czytamy w oświadczeniu.