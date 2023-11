"Uważamy, że Polska zasługuje na rząd autentycznie prawicowy, a Mateusz Morawiecki przez sześć lat sprawowania funkcji Premiera wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza realizować polityki konserwatywnej, wolnorynkowej ani zgodnej z polskim interesem narodowym.

Reklama

Zgoda Premiera na tzw. unijny mechanizm “pieniądze za praworządność”, poparcie Funduszu Odbudowy i ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej (czyli wprowadzenie unijnych podatków), jak również zgoda na pakiet Fit For 55, to działania skrajnie dla Polski i Polaków niekorzystne" - wymieniają członkowie partii w komunikacie.

Reklama

Polityka finansowa Morawieckiego? "Nieakceptowalna"

Konfederacja twierdzi także, że "to Mateusz Morawiecki odpowiada także za prowadzenie polityki masowej imigracji i sprowadzenie do Polski tysięcy imigrantów z Azji i Afryki. Było to otwarte złamanie obietnic wyborczych PiS". Partia odnosi się także do polityki gospodarczej i finansowej rządu Morawieckiego, nazywając ją "nieakceptowalną".

Wspominana jest między innymi "rekordowa inflacja" i "polityka wyniszczająca polskie górnictwo" oraz "nieuczciwa konkurencja z Ukrainy w branży transportowej i wielu innych branżach".

Reklama

Konfederacja wśród zarzutów w stosunku do rządu, wymienia też "ograniczanie prawa i wolności obywatelskich" w kontekście działań podczas pandemii COVID-19.

"Przeciwko wotum zaufania" dla Morawieckiego

"Z tych i wielu innych przyczyn Konfederacja będzie głosować przeciwko wotum zaufania dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Delegacja Konfederacji weźmie natomiast udział w zaproponowanym przez Premiera spotkaniu konsultacyjnym w celu osobistego przedstawienia Premierowi powyższego stanowiska, a także w celu nakłonienia rządu do realizacji postulatów przewoźników i rolników protestujących na granicy polsko-ukraińskiej.

Wyznaczeni przez Radę Liderów delegaci Konfederacji udadzą się do Kancelarii Premiera, aby w imieniu półtora miliona wyborców Konfederacji przekazać premierowi Morawieckiemu jasny komunikat - to koniec Waszej władzy!" - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że Konfederacja niejednokrotnie pytana była o swój stosunek do rządów Morawieckiego. Krzysztof Bosak w niedawnej rozmowie z Polsat News mówił, że Morawiecki "robi dobrą minę do złej gry". - PiS to partia, która zdradziła swoje ideały - zaznaczał.