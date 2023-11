Morawiecki przedstawił na konferencji koalicję polskich spraw. Dekalog Polskich Spraw to nie program PiS, lecz oferta zawierająca punkty programowych innych partii - powiedział.

Mateusz Morawiecki powiedział, że przedstawi rząd w najbliższy poniedziałek. Rozmawiamy z kilkudziesięcioma posłami kilku ugrupowań. Obiecaliśmy poufność negocjacji, chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom - ocenił premier.

"Wielu Polaków nie chce trzeciej kadencji Tuska"

Bardzo wielu Polaków głosujących na Trzecią Drogę nie życzyło sobie, żeby była to trzecia kadencja Donalda Tuska - powiedział na konferencji Mateusz Morawiecki.

Morawiecki odniósł się do obronności. Proponuje kontynuowanie polityki PiS, m.in. wzrost nakładów na obronność do 4 proc. PKB - powiedział. Morawiecki skrytykował rządy PO-PSL i ostatnie decyzje Europarlamentuzy ws. zmian unijnych traktatów.

Premier zapytał na konferencji PSL czy jest przekonane, że będzie w stanie realizować swój program rolniczy z "neoliberałami". Wasi wyborcy na pewno będą was rozliczać - dodał.

Kluczowe sojusze

Polska trwała i podmiotowa w sojuszach to siódmy filar Dekalogu Polskich Spraw – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ważne umacnianie sojuszy; nic o nas bez nas – dodał. Szef rządu zaznaczył powagę strategicznej współpracy z USA w dziedzinie wojskowej, energetycznej i gospodarczej.

Morawiecki wymienił kluczowe sojusze dla Polski. Zaakcentował wagę NATO i relacji polsko-amerykańskich. Wspomnę tylko krótko, nie po to, by czynić komuś przytyki, ale żeby pokazać różnicę między tym, co czynili nasi poprzednicy, a co my robimy. Ogromne zwiększenie stanu liczebności wojsk amerykańskich na terytorium Polski i ogromny przypływ amerykańskiej broni na terytorium Polski – powiedział.

Apel premiera

Morawiecki zwrócił się też z apelem do samorządów. Szanowni włodarze różnych poziomów jednostek samorządu terytorialnego, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, starostowie, porównajcie sobie to, ile z programu inwestycji strategicznych przyszło na renowacje zabytków, ochronę dziedzictwa kulturowego waszych gmin, waszych powiatów - teraz, w ostatnich paru latach, a jak było za czasów rządów Platformy Obywatelskiej - mówił.

Chcemy kontynuować nasz program odzyskiwania dóbr kultury zagrabionych Polakom przez Niemców, głównie przez Niemców, ale także przez Rosjan w czasie i po II wojnie światowej - zapowiedział Morawiecki.

"Bosak nie byłby marszałkiem, gdyby nie głosy PiS"

Sądzę, że jest wiele rzeczy, które nas łączą z Konfederacją, to m.in. kwestia suwerenności Polski - powiedział w piątek premier. Myślę, że pan marszałek Bosak wie, że nie byłby marszałkiem, gdyby nie głosy Prawa i Sprawiedliwości– mówił szef rządu.

Jak dodał, na spotkaniu "pokazane zostaną też prawdziwe intencje pewnych osób z Koalicji Obywatelskiej, pokażemy na to dowody". To jest coś, co może nas bardzo zbliżyć – dodał.

Jak przekazali liderzy Konfederacji wizyta u premiera jest po to, aby "przekazać jasny komunikat -to koniec waszej władzy". Mateusz Morawiecki wystosował zaproszenia do szefów innych formacji politycznych: Lewicy, Polski 2050 i PSL, którzy odmówili wzięcia udziału w spotkaniu.

Sygnały z PSL

Premier Mateusz Morawiecki dostał od prezydenta Andrzej Duda misję stworzenia nowego rządu. Premier szuka rozwiązań aby ułożyć swój gabinet poza swoim obozem politycznym.

Na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że "pan premier twierdzi, że ma sygnały ze strony środowiska PSL, jakoby pojedynczy posłowie byli zainteresowani współpracą z PiS. W związku z tym nie mam powodów, by temu nie wierzyć, skoro rozmowy są gdzieś kuluarowo prowadzone – powiedział Bochenek.

Oświadczenie Konfederacji ws. Morawieckiego i Tuska

Wolność i Niepodległość wydała oświadczenie w sprawie poparcia Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Jak czytamy w ich komunikacie, partia nie poprze rządu Mateusza Morawieckiego ani rządu Donalda Tuska. Konfederacja wymienia także szereg zarzutów.

"Uważamy, że zasługuje na autentycznie prawicowy, a Mateusz Morawiecki przez sześć lat sprawowania funkcji Premiera wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza realizować polityki konserwatywnej, wolnorynkowej ani zgodnej z polskim interesem narodowym.

Zgoda Premiera na tzw. unijny mechanizm “pieniądze za praworządność”, poparcie Funduszu Odbudowy i ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej (czyli wprowadzenie unijnych podatków), jak również zgoda na pakiet Fit For 55, to działania skrajnie dla i Polaków niekorzystne" - wymieniają członkowie partii w komunikacie. "Z tych i wielu innych przyczyn Konfederacja będzie głosować przeciwko wotum zaufania dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Jasny komunikat

Wyznaczeni przez Radę Liderów delegaci Konfederacji udadzą się do Kancelarii Premiera, aby w imieniu półtora miliona wyborców Konfederacji przekazać premierowi Morawieckiemu jasny komunikat - to koniec Waszej władzy!" - czytamy w oświadczeniu.