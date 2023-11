Skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego poznamy już dziś, o godz. 16.30. Mogą być różne pomysły. W polskiej polityce tak bywało, że były rządy, w których było więcej ekspertów - mówił Dworczyk. Według doniesień medialnych rząd Morawieckiego mają tworzyć w większości właśnie eksperci, nie zaś politycy.

"Afera mailowa"

Michał Dworczyk w rozmowie z radiem odniósł się także do tego, dlaczego jego obóz polityczny, a więc Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach traci władzę. Jak twierdzi, jest to efekt m.in. afery mailowej, której był jednym z bohaterów. Jeśli chodzi o atak hakerski na skrzynki polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym moją, ta akurat przesłanka nie była przez wyborców wskazywana jako obciążenie dla wyników prawicy - powiedział Dworczyk.

Refundacja in vitro. Dworczyk: Nie podjąłem jeszcze decyzji

Polityk PiS komentował też ustawę o refundacji in vitro z budżetu państwa. Prawicowy polityk w dość oszczędny sposób mówił o tym, jak zagłosuje w Sejmie. W klubie Prawa i Sprawiedliwości zawsze w głosowaniach, które dotyczyły sumienia, była wolność wyboru, nie było dyscypliny. Nie podjąłem jeszcze tej decyzji - powiedział.

Warto pamiętać o tym, jak ważna dla PiS jest ta ustawa. W 2016 roku to właśnie za sprawą działań Prawa i Sprawiedliwości ustawa o refundacji in vitro ze środków z budżetu państwa została zablokowana. Michał Dworczyk to kolejny polityk tego ugrupowania, który obecnie zmienił ton wypowiedzi na ten temat względem stanowiska, jakie wówczas prezentowali politycy partii Jarosława Kaczyńskiego.

Dworczyk: Mam dość kłamstw i manipulacji

Nie mogło też zabraknąć wątku powołania do życia komisji śledczych, które miałyby się zająć m.in. wyborami kopertowymi z 2020 roku. Jak zaznaczył polityk PiS, rozważa by zagłosować za powołaniem tej komisji. Bo mam dosyć kłamstw i manipulacji, których przez ostatnie dwa lata muszę wysłuchiwać - stwierdził. Michał Dworczyk pochodzi z rodziny o patriotycznych tradycjach. Urodził się 22 lipca 1975 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest historykiem. Czterokrotnie zostawał posłem na Sejm. W latach 2017–2022 pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.