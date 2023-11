Maile Dworczyka i plany rozliczenia rządów PiS

Jestem w tej dobrej sytuacji, że wiem, co zrobiłem, a czego nie zrobiłem. […] Muszę powiedzieć jedno - my jesteśmy gotowi wyjaśniać wszystkie sytuacje, co do których byłyby jakieś wątpliwości - powiedział w Radiu RMF Michał Dworczyk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do zapowiedzi m.in. polityków Koalicji Obywatelskiej w sprawie rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy. Obawiam się jednak, że tu nie ma oczekiwania wyjaśnienia jakichś niejasności, tylko jest chęć odwetu - ocenił Dworczyk.

Pytany o aferę mailową, tzw. maile Dworczyka, były szef kancelarii premiera odpowiedział, że jest pierwszą osobą, która chciałaby, żeby to śledztwo dotarło do końca. Śledztwo w sprawie włamania na skrzynki polityków, głównie prawicy, chociaż nie tylko, […] toczy się od 2021 roku. Ja jestem pierwszą osobą, która chciałaby, żeby to śledztwo dotarło do końca, żeby ustalono sprawców i wyjaśniono wszystkie okoliczności tej sprawy - powiedział.

Dworczyk o "tłustych kotach"

Tłuste koty to jeden z tych błędów, których nie udało się uniknąć - ocenił Michał Dworczyk w Radiu RMF FM. Pewien brak pokory, który czasami był widoczny, czy nadmierna pewność siebie, na pewno w ciągu tych ostatnich lat też przyniosła konsekwencje.

Gość stacji stwierdził, że trzeba przeanalizować to, co zdarzyło się w ostatnich latach. Powinniśmy lepiej wsłuchiwać się w głos Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, kobiet - tych grup, w których poparcie dla PiS-u gwałtownie spadło - stwierdził.

Kim jest Michał Dworczyk

Od grudnia 2017 r. do października 2022 r. obejmował stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie członka Rady Ministrów. W wyborach do parlamentu w 2023 r. uzyskał mandat poselski z list PiS.

Uchodzi za jednego za najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Na początku czerwca 2021 r. przyznał, że konta e-mailowe należące do niego oraz do jego żony przejęli hakerzy. Od tego czasu w przestrzeni publicznej publikowane były e-maile, pochodzące z tych kont.