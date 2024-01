Zgłaszamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, gdy obaj stali na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego - przekazała posłanka KO Aleksandra Wiśniewska.

Jest to przestępstwo z art. 231 paragrafu 2 KK o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w sprawie uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych - ujawniono na konferencji prasowej.

Rewelacje byłego agenta Tomka

Wcześniej złożenie takie zawiadomienia zapowiedział Roman Giertych,koordynator prac zespołu ds. rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Jest to echo ujawnienia przez byłego agenta CBA, Tomka Kaczmarka, informacji o możliwym sprzeniewierzeniu publicznych pieniędzy przez kierownictwo tej służby.

"Afera wiedeńska CBA"

Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - jak wiemy od pana "agenta Tomka" - pod pretekstem celów operacyjnych zorganizowali wyjazd do Wiednia dla ówczesnych funkcjonariuszy CBA w celu spędzenia czasu towarzysko w domu publicznym - powiedziała na konferencji prasowej Aleksandra Wiśniewska. Te doniesienia o tych haniebnych i nikczemnych praktykach uwidaczniają patologię systemu stworzoną przez rząd PiS - dodała.

To doprowadziło nie tylko do korupcji finansowej, ale i do korupcji moralnej oraz charakteru funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy powinni służyć obywatelom - mówiła.