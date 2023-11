W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jeżeli marszałek Sejmu Szymon Hołownia byłby skłonny przyjąć go na spotkanie, to bardzo chętnie się z nim spotka. Ponowił tę wiadomość we wpisie na platformie X.

"Mamy 3 sprawy do omówienia - przedłużenie wakacji kredytowych, 0 proc. VAT na żywność i zamrożenie cen energii. Rozumiem fascynację nową funkcją, ale w polityce chodzi przede wszystkim o działanie na rzecz Polaków. Dlatego ponawiam moją prośbę o spotkanie" - napisał premier na platformie "X"."

Na zaproszenie Morawieckiego i proponowane przez niego "trzy sprawy, które musimy załatwić", odpowiedział Szymon Hołownia. Podkreślił, że zaprasza na spotkanie, gdy zostanie "wyklarowany status" Morawieckiego - to, czy jest "ustępującym premierem, kandydatem na premiera, czy już premierem, który będzie miał dwutygodniowy rząd". - Wtedy porozmawiamy z pełną otwartością, jak dwóch polityków zajmujących odpowiedzialne stanowiska o tym, jak rozwiązać - realnie, a nie w filmikach robionych na ostatnią chwilę, na dwa tygodnie przed zejściem ze sceny - te problemy, które nurtują dzisiaj Polki i Polaków - powiedział marszałek Izby.

"Jeżeli teraz pytasz…"

Jeżeli teraz pytasz mnie, dlaczego ja nie robię zerowego VAT-u na żywność, odpowiadam: bo to ty jesteś premierem, bo to jest w twojej gestii" - zwrócił się do Morawieckiego. Marszałek Sejmu pytał też premiera, dlaczego zerowy VAT na żywność nie został wpisany do budżetu państwa. - Teraz oczekujesz, panie premierze, ode mnie zrobienia czegoś, czego sam nie chciałeś zrobić? - pytał.

Odnosząc się do drugiego postulatu Morawieckiego, a więc przedłużenia wakacji kredytowych, Hołownia poinformował, że analizy tego projektu przez sejmowe biura zostały zakończone, dlatego nada temu projektowi numer druku i skieruje go do pierwszego czytania. - Zrobię dokładnie to, czego nie potrafił robić poprzedni Sejm i poprzedni rząd przez osiem lat: porządnej legislacji, a nie wrzutek partyjnych, robionych na kolanie, w ostatniej chwili - dodał.

Gdzie wyście byli, kiedy trzeba było złożyć ten projekt ustawy i przeprocesować ją w Sejmie? Przypomnę, w poprzednim Sejmie, który zebrał się ostatni raz 30 sierpnia przed wyborami, bo musiał mieć urlop na kampanię wyborczą, zamiast załatwiać rzeczy ważne dla Polek i Polaków - powiedział.

Jeżeli chodzi o zamrożenie cen energii - podkreślił Hołownia - to politycy nowej koalicji pracują nad rozwiązaniami, które zostaną wdrożone po przejęciu władzy. Jak mówił, rozwiązania te sprawią, że "rachunki Polek i Polaków za prąd, za gaz, za ciepło nie zabijały gospodarstw domowych".

My wiemy, jak to zrobić, pomysł jest konkretny. Natomiast dzisiaj, póki trwa jeszcze metafizyczno-polityczny kabaret Mateusza Morawieckiego, wybaczcie drodzy państwo, nie będziemy ufać ludziom ani współpracować z ludźmi, którzy okłamywali nas, że coś zrobią i dopiero kiedy mają polityczny nóż na gardle, nagle rzucili się do składania ustaw, do robienia rzeczy, na które nie mieli czasu, ochoty ani pomysłu, kiedy władza była w ich ręku - oświadczył polityk.

"Teatralny premier"

Decyzje w sprawie tak ważnej dla Polaków, skoro ten nieudolny rząd PiS i teatralny premier, bo tego inaczej nie da się tego inaczej określić, i rzeczy, które zaniedbał, rozwiąże następny rząd. Ten, na który czekamy i który już dziś powinien pracować - mówił.

Póki trwa metafizczno-polityczny kabaret Mateusza Morawieckiego, to wybaczcie państwo, ale nie będziemy ufać ludziom, którzy okłamywali nas, że coś zrobić albo coś chcą zrobić i nagle rzucili się do tego, jak mają polityczny nóż na gardle, by robić rzeczy, na które nie mieli czasu, ochoty ani pomysłu - wyjaśnił.

"Zapraszam na spotkanie, gdy zostanie wyklarowany pański status"

Drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, z którym mam nadzieję spotkać się w przyszłym tygodniu. Chciałoby się powiedzieć: "kończ waść, wstydu oszczędź", ale zdaje się, że nie znajdę w panu specjalnie chłonnego adresata tych słów - zwrócił się do premiera Szymon Hołownia.