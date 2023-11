To premier Morawiecki nie zawetował Fit for 55. To oni, to PiS ogranicza nam możliwość korzystania z samochodów. To oni zgodzili się pośrednio, że od 2035 roku nie będzie można kupować nowych samochodów spalinowych - mówił Tyszka w Polsat News.

To oni zobowiązali się po cichu, bez zgody obywateli, żeby od przyszłego roku każdy polski obywatel musiał zapłacić nowy podatek od samochodu paliwowego - argumentował.

Sędziowie dublerzy z TK

PiS łamał prawo, łamał konstytucję. Natomiast nie można przywracać praworządności w sposób niepraworządny, nielegalny. Nie można uchwałami Sejmu wzruszać decyzji innych organów władzy. Albo szanujemy trójpodział władzy, a o to, wydaje się, nowa koalicja, która ma rządzić, walczyła przez lata, albo to będzie grzech pierworodny nowych rządów - powiedział poseł Tyszka, odnosząc się do pomysłu uchwała odwołujących tzw. sędziów dublerów z Trybunału Konstytucyjnego.

Pamiętam, co było osiem lat temu. To Platforma pod koniec swoich rządów powołała w sposób niewłaściwy nowych sędziów. Mówiłem od początku tak: nie podobało mi się to, co zrobiła Platforma i przestrzegam PiS przed tym, żeby szedł tą samą drogą. PiS wielokrotnie, niestety, łamał prawo. Teraz apeluję do nowej koalicji: nie idźcie tą drogą - mówił dalej.

Pomysł Konfederacji na zmiany w TK

Jaki jest pomysł Konfederacji na rozwiązanie problemu. - Jest pomysł, tylko wymaga pewnie wyższej kultury politycznej. Tzn. reset konstytucyjny, zmienić konstytucję i wybrać Trybunał Konstytucyjny większością kwalifikowaną spośród wybitnych specjalistów, którzy byliby akceptowani ponad podziałami - powiedział Stanisław Tyszka.

Trzy uchwały Sejmu

W ubiegłym tygodniu DGP pisało, o pomyśle opozycjina trzy uchwały Sejmu, któremają usunąć ze składu TK tzw. sędziów dublerów (powołanych na miejsca legalnie zajęte; chodzi o Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka). Ich konsekwencją byłoby unieważnianie wyroków podjętych z udziałem tej trójki.