"Mateusz Morawiecki dzisiaj zajmuje się rozdawaniem kolejnych stanowisk, tworzeniem fikcyjnego rządu. Nie rozwiązuje się poważnych problemów. To jest jeden wielki żart. Mi chce się płakać, kiedy to widzę. To jest jeden wielki mem" – powiedział w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak.