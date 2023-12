Jedną z pierwszych propozycji nowej minister edukacji Barbary Nowackiej jest ograniczenie ilości godzin religii w szkołach. Dwie godziny lekcji religii to przesada. Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, także finansowa – mówiła kilka dni temu nowa minister.

Reklama

Barbara Nowacka zapowiedziała też przeniesienie religii na pierwszą lub ostatnią lekcję oraz wyłączenie tego przedmiotu ze średniej na świadectwach. Zadeklarowała, że właśnie tym się zajmie w pierwszej kolejności.

Działania nowej minister oburzyły przedstawicieli Kościoła. Głos w sprawie zabrał sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. - Deklaracja pani minister edukacji (Barbary Nowackiej) dotycząca nauczania religii w szkole jest jej pomysłem na rozwiązanie sytuacji. To, co proponuje, czy będzie proponować - bo to jest dopiero pierwszy głos z jej strony płynący, który nie był, na ile mi wiadomo, dyskutowany nawet w kręgach nowego rządu, a tym bardziej w relacji do Kościoła, więc nie wiadomo, czy jej głos będzie powszechnie przyjęty - to kwestia osobistego przekonania pani minister - stwierdził bp Artur Miziński.

Prof. Środa: Nie mam złudzeń, że pozostanie tak jak jest

Reklama

Do pierwszych ministerialnych działań Barbary Nowackiej w mediach społecznościowych odniosła się również filozofka i etyczka Uniwersytetu Warszawskiego -Magdalena Środa. "Patrząc na szaloną ostrożność nowej ministry edukacji w kwestiach religii w szkołach (konsultacje z biskupami, przestrzeganie konkordatu, zredukowanie lekcji religii do 1 godziny zamiast przeniesienia ich do sfery sacrum...) nie mam złudzeń, że pozostanie tak jak jest z drobnymi korektami. Polska szkoła będzie edukować religijnych hipokrytów, polskie państwo będzie wydawać miliardy na niedouczonych katechetów, polski rząd (każdy, jak się okazuje) będzie się śmiertelnie bał świeckiego państwa. No bo jak tu żyć panie premierze bez biskupów??” – napisała etyczka na Facebooku.

Reklama

Przypomnijmy, zmiany dotyczące nauki religii w szkołach były jednym z postulatów Koalicji Obywatelskiej, która zawarła je w swoim programie "100 konkretów". Przedstawiciele KO przez całą kampanię zapowiadali przeniesienie religii na pierwszą lub ostatnią lekcję oraz wykreślenie jej ze świadectw. Lewica natomiast, która aktualne wraz z KO współtworzy nowy rząd – w swoim programie od zawsze mówi o usunięciu religii ze szkół.

O komentarz do działań Barbary Nowackiej poprosiliśmy europosła Lewicy- Roberta Biedronia.

Dla Lewicy docelowy stan, to całkowite wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Nauka w szkole, religia w kościele, to jeden z filarów rozdziału Państwa od Kościoła. Lewica będzie dążyć do takiego stanu, bo jesteśmy przekonani, że większość Polek i Polaków właśnie takiego rozwiązania chce i oczekuje od rządzących. Szliśmy z tym hasłem do wyborów i na pewno z niego nie zrezygnujemy. Będziemy przekonywać naszych koalicjantów, że to najlepsze i jedyne słuszne rozwiązanie – przekazał Dziennik.pl współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.