Czarne chmury zbierają się nad polityczną przyszłością do niedawna ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Najpierw choroba zmusiła go do oddania władzy w partii, a teraz wygląda na to, że dawni oponencie polityka są zdeterminowani, by powziąć rewanż na polityku. Jak bowiem oznajmił na X poseł KO Roman Giertych zamierza on złożyć wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobro.