Jarosław Kaczyński, lider partii Prawo i Sprawiedliwość, pojawił się w budynku Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Jego wizyta w TVP jest powiązana z uchwałą Sejmu, przyjętą dzień wcześniej. Uchwała ta zapowiada reformy, które nowy rząd planuje wprowadzić w publicznych mediach.

Kaczyński o Sienkiewiczu: Człowiek z komunistyczno-nowych służb

Podczas interakcji z mediami, Jarosław Kaczyński wyraził swoje stanowisko, mówiąc, że "konstytucja w tej chwili nie działa" i określił obecną sytuację jako "najgorsze, co się mogło Polsce zdarzyć, ale się zdarzyło i my z tym walczymy". - Dokonujemy pewnego aktu kontroli. My tu jesteśmy zupełnie legalnie i w ramach obowiązków - mówił Kaczyński. Równocześnie określił Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury, jako "człowieka z komunistyczno-nowych służb". - Tam było wielu ludzi z dawnej Służby Bezpieczeństwa i on w tym środowisku się ukształtował. Takie ma obyczaje i przekonania, co do możliwości funkcjonowania państwa - dodał.

Jestem pewien, że Unia Europejska - w obliczu tego, co mówiła o praworządności za czasów naszych rządów - nie zareaguje. To jest instytucja przeżarta przez korupcję - powiedział prezes PiS.

Kaczyński uderza w Dudę

Wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością jednak zmieni zdanie, bo mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i sprawa by się skończyła - mówił o prezydencie Andrzeju Dudzie.