Będzie audyt w Lasach Państwowych

Nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych, Witold Koss, który obejmie swoją funkcję w przyszłym tygodniu, spotkał się już z minister klimatu Pauliną Hennig-Kloską.

Mogę zdradzić, że jednym z jego pierwszych kroków będzie przeprowadzenie audytu w dyrekcji generalnej i podległych mu dyrekcjach regionalnych - powiedziała minister klimatu w rozmowie z portalem Interia.

Według ustaleń portalu pod lupą audytorów znajdą się wydatki i przepływy pieniężne, zwłaszcza różnego rodzaju darowizny kierowane do podmiotów zewnętrznych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia. Lasy Państwowe dysponują budżetem wielkości 9 mld złotych i licznymi nieruchomościami.

W tym kontekście portal przypomina o wątpliwej co do słuszności operacji przekazania 720 tys. zł, które trafiły do fundacji "Dla Niepodległej".

Cytowana przez portal minister klimatu stwierdziła, że pieniądze generowane przez Lasy powinny trafiać "na gospodarkę leśną, a nie do polityków".

Lasy Państwowe. Kto straci pracę?

Lasy Państwowe czeka także kadrowa czystka. Według informacji portalu, w pierwszej kolejności stanowisko straci Józef Kubica, nastąpi to na początku przyszłego tygodnia. Polityk Suwerennej Polski od ponad dwóch lat stoi na czele LP. Portal przypomina, że w czerwcu 2021 r. ujawniono, że kupił on dom od Lasów o wartości blisko 200 tys. zł, za który zapłacił zaledwie 9,9 tys. zł.

Z pracą ma się także pożegnać m.in. rzecznik Lasów Państwowych, Michał Gzowski. Związany z Suwerenną Polską, Gzowski uchodzi za zaufanego człowieka Zbigniewa Ziobry.

To na weselu Gzowskiego śpiewał lider grupy Weekend, Radosław Liszewski. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że syn Liszewskiego otrzymał posadę w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, o czym informowały media.