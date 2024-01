PiS zachęca Polaków do udziału w proteście m.in. w obronie wolnych mediów, który odbędzie się już 11 stycznia. Posłowie tej partii przekonują, że to oddolna inicjatywa obywateli. "Nie występujemy w obronie konkretnych dziennikarzy, ale w obronie zasad, imponderabiliów demokracji" - mówi dla Dziennik.pl Radosław Fogiel i ujawnia, że do Polaków podczas manifestacji prawdopodobnie przemówi prezes Jarosław Kaczyński.