Od stycznia do września 2023 r. w jego ramach wydano ok. 20 tys. wiz; w ostatnim kwartale ub.r. liczba ta zmalała już do 1,6 tys. – wynika z danych MSZ. Po wybuchu afery wizowej okazało się, że program zamiast wspierać polską branżę IT, stał się głównie przepustką do strefy Schengen dla cudzoziemców z krajów trzecich.

Na ok. 100 tys. wiz wydanych od początku jego istnienia do Polski przyjechało zaledwie 13,5 tys. osób. I nikt nie wie, gdzie pojechali pozostali cudzoziemcy. Dlatego m.in. zwiększono weryfikację kandydatów do programu.

