Aferą wizową określa się sprowadzenie do Polski sporej liczby imigrantów na skutek domniemanych działań korupcyjnych. Prokuratura Krajowa prowadzi w tej sprawie śledztwo wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Dotyczy ono nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku.

Reklama

Jabłoński: PiS nie będzie przeciwko tej uchwale

Reklama

We wtorek w Sejmie posłowie zajęli się sprawozdaniem Komisji ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Jabłoński zadeklarował, że PiS nie będzie przeciwko tej uchwale, bo "rzeczywiście ta sprawa musi być wyjaśniona rzetelnie i całościowo, czyli nie tak jak byście chcieli".

Jak komisja zostaje powołana, to jej celem jest wyjaśnianie faktów. Wy też niby mówicie: chcemy wyjaśniać fakty, ale jak się pojawiają potencjalnie niekorzystne dla was, dla ministra Sikorskiego fakty, od razu chcecie od nich uciec. Ale bez obaw, my nie pozwolimy Platformie Obywatelskiej uciec od tych faktów- powiedział.

"Będziemy wam patrzeć na ręce"

Reklama

W sprawie wiz to będzie dla was trudna komisja, dlatego, że w ramach jej prac zostanie przede wszystkim wyjaśniony ten systemowy mechanizm kłamstw, tego wielkiego oszustwa, które Polakom zaserwowaliście" - zwrócił się do polityków PO. "Wmawialiście, że Polska ma wielki problem z migracją po to, żeby przejąć władzę i tą zasłoną dymną przykryć wasze zamiary zgodzenia się na unijny pakt migracyjny i oddania w ramach zmiany traktatów do kompetencji unijnych decyzji ws. bezpieczeństwa granic. My się temu sprzeciwiamy i nie pozwolimy na to. Będziemy wam patrzeć na ręce - zapewnił poseł.

Jego zdaniem PO będzie miała trudne zadanie podczas komisji, ponieważ posłowie "będą musieli wytłumaczyć się ze swoich kłamstw". Okłamywaliście Polaków, że kilkaset tysięcy wiz wydano za łapówki i doskonale wiecie, że to była nieprawda. My nie mamy tu nic do ukrycia - podkreślił Jabłoński.