Sąd Rejonowy wydał nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeszcze niedawno zasadą było, że skazanych wzywało się do stawiennictwa w zakładzie karnym.

Szymon Tarapata: Do końca 2022 r. skazany otrzymał tzw. bilet do aresztu śledczego położonego najbliżej miejsca stałego pobytu. Od 1 stycznia 2023 r., kiedy weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, zasadą jest przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie skazanych. Przepis ten co prawda nie określa, do którego aresztu należy doprowadzić skazanego, ale z przepisów rozporządzenia wynika, że chodzi o ten położony najbliżej miejsca stałego pobytu skazanego.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>