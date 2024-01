Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego przez IBRIS dla Onetu, nie doszłoby do istotnej zmiany w rozkładzie sił politycznych. Badanie przeprowadzono w dniach od 5 do 8 stycznia, co oznacza, że miało miejsce po zmianach w mediach publicznych i kontrowersjach związanych z wygaśnięciem mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale przed ich zatrzymaniem.

Wybory parlamentarne. Frekwencja

Aktualnie nawet 61 proc. osób deklaruje chęć udziału w potencjalnych wyborach parlamentarnych. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 47 proc., a "raczej tak" 14 proc. ankietowanych.

Jest to mniej niż frekwencja zarejestrowana podczas głosowania do Sejmu i Senatu 15 października, kiedy to 74,38 proc. uprawnionych wrzuciło swoje karty wyborcze do urn.

19,1 proc. uczestników badania stwierdziło, że "raczej nie" wzięłoby udziału w wyborach, natomiast 14,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". 5,4 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Sondaż partyjny. KO goni PiS

Według sondażu IBRIS, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nadal może liczyć na najwyższy wynik wyborczy. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 34,2 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska (KO). Badanie pokazuje, że ugrupowanie Donalda Tuska ma poparcie 32 proc. osób.

Na trzecim miejscu podium znajduje się Trzecia Droga z wynikiem 14,1 proc. poparcia. W Sejmie znalazłaby się także Lewica, która cieszy się poparciem 8,8 proc. ankietowanych.

Konfederacja zdobyła w najnowszym sondażu IBRIS 5 proc. poparcia.

Na partie Polska Jest Jedna oraz Bezpartyjni Samorządowcy, swój głos zamierza obecnie oddać 0,9 proc. osób.

Odsetek osób niezdecydowanych wynosi 5 proc.

Rozkład mandatów

Z obliczeń Onetu na podstawie sondażu IBRIS wynika, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: PiS - 188, KO - 166, Trzecia Droga (Polska 2050+PSL) - 67, Lewica - 29, Konfederacja - 4.

"Efekt Brauna" uchronił Trzecią Drogę

IBRIS zapytał ankietowanych także o to, na którą partię głosowali w ostatnich wyborach do Sejmu. Dzięki temu możliwe było uchwycenie przepływu elektoratów między nimi - informuje Onet.

Tylko 71 proc. wyborców Trzeciej Drogi z 15 października nadal deklaruje swoje poparcie dla tego ugrupowania. Jedynie 54 proc. z wyborców Konfederacji nadal ją popiera. 39 proc. osób zagłosowałoby obecnie na Trzecią Drogę, a 7 proc. na KO - wynika z sondażu.

Widać, że chociaż koalicja rządowa jest wielopoziomowa, to jednak KO ma w niej dominującą pozycję. Po drugiej stronie jest tylko PiS, a różnica pomiędzy liderami jest absolutnie przewidywalna. Myślę, że gdyby trwała kampania i po tym, co PiS teraz wyprawia, ta polaryzacja byłaby jeszcze większa – skomentowała wyniki sondażu dla Onetu politolożka dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z jednej strony widać efekt zachowania posła Brauna w Sejmie, a z drugiej warto zwrócić uwagę, że Konfederacja miała już takie słabe sondaże. Wbrew oczekiwaniom, nie wypadła jednak dobrze, a wyborcy przyłączają się raczej do zwycięzców, a nie przegranych – mówiła.