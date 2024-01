Do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika doszło w Pałacu Prezydenckim. "Gdy pan prezydent został poinformowany o tym, co dzieje się w Pałacu, chciał natychmiast wracać. Wyjazd z Belwederu został jednak zastawiony autobusem komunikacji miejskiej" - mówiła w Telewizji Republika Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Do sieci trafiło nagranie z kamery umieszczonej w autobusie linii 180.