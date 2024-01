Zuzanna Rudzińska-Bluszcz na antenie Polsat News została zapytana m.in. o to, czy spór, kto rządzi w Prokuraturze Krajowej, będzie się pogłębiał. W naszej opinii sporu nie ma - odpowiedziała.

Prokurator Bilewicz został właściwie powołany na stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego i teraz wykonuje swoje zadania zgodnie z art. 2 ustawy o Prokuraturze - zaznaczyła.

Skierowanie Bilewicza do Biura Prezydialnego. "Dowiedzieliśmy się z tweeta"

Wiceszefowa resortu poinformowała, że Ministerstwo Sprawiedliwości dowiedziało się w środę z "tweeta" (Platforma X, dawna nazwa Twitter - red.) o skierowaniu prokuratora Bilewicza do Biura Prezydialnego.

Zarówno Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości, jak i pełniący obowiązki prokurator Bilewicz, stawią się w Prokuraturze Krajowej, żeby wypełniać swoje obowiązki - wskazała. Jej zdaniem decyzja Dariusza Barskiego jest nieskuteczna.

Rudzińska-Bluszcz oświadczyła, że na czele Prokuratury zgodnie z art. 1 ustawy o prokuraturze stoi Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości. Pan prokurator Bilewicz będzie pełnił swoje obowiązki, został powołany przez pana premiera Donalda Tuska na wniosek Prokuratora Generalnego i będzie wypełniał swoje zadania w tym okresie dwumiesięcznym, w którym został powołany - zaznaczyła na antenie Polsat News wiceszefowa MS. Dodała, że fizyczne umiejscowienie prokuratora Jacka Bilewicza nie jest tak ważne, a ważne są jego zadania.

Polityczka, pytana o możliwość, w której prokurator Barski oraz prokurator Bilewicz będą chcieli wykonywać te same obowiązki oraz o to, kto to ma rozstrzygnąć ten spór i jak długo może trwać okres dwuwładzy, odpowiedziała, że prezydent mówi o sporze kompetencyjnym. Dodała także, że prokurator Barski złożył skargę konstytucyjną.Dla mnie sporu kompetencyjnego nie ma, dla mnie nie ma tych wątpliwości. Organy prokuratury działają. Prokuratura Krajowa działa pod wodzą prokuratora pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Bilewicza - wskazała.

Zamieszanie w Prokuraturze Krajowej

Przypomnijmy, że w piątek resort sprawiedliwości poinformował, że minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar w czasie spotkania z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Resort sprawiedliwości poinformował, że na mocy decyzji premiera Donalda Tuska pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prok. Jacek Bilewicz.

W kolei środę Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Krajowy Dariusz Barski skierował prokuratora Jacka Bilewicza do pracy w Biurze Prezydialnym, gdzie będzie on wykonywał przydzielone mu obowiązki służbowe.