Ewa Wrzosek w mediach społecznościowych udostępniła informacje o tym, jak wynagradzani byli prokuratorzy z PK. "Kiedy nie wiadomo o co chodzi, jak zwykle - idzie o pieniądze, gigantyczne pieniądze" - napisała i dodała, że wynagrodzenia, nagrody i dodatki specjalne w Prokuraturze Krajowej są z okresu 2022/2023.

Ewa Wrzosek uzyskała odpowiedź na złożony wniosek dot. informacji o "rocznych wynagrodzeniach brutto Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, dyrektorów biur i departamentów w Prokuraturze Krajowej".

Z informacji przekazanych przez Wrzosek, wynika, że były prokurator krajowy Dariusz Barski zarobił 974 639 zł. Jego nagrody to z kolei 32 900 zł. Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand zarobił 996 638 zł. Jego nagrody wynosiły 26 900 zł. Wynagrodzenie Krzysztofa Sieraka, zastępcy prokuratora generalnego, wyniosło 997 579 zł. On także otrzymał nagrody - 26 900 zł.

Beata Marczak na tym samym stanowisku zarobiła 884 371 zł. Jej nagrody to 26 900 zł. Wynagrodzenie Krzysztofa Urbaniaka to z kolei 714 387 zł. 19 400 to kwota przyznanych mu nagród.

Michał Ostrowski, jako zastępca prokuratora generalnego, od 21 listopada do 31 grudnia 2023 roku zarobił z kolei 48 321 zł. Tomasz Janeczek od 21 listopada do 31 grudnia 2023 roku na stanowisku zastępcy prokuratora generalnego zarobił 48 321 zł. Z kolei jego poprzednik Przemysław Funiok 885 560 zł. Przyznano mu nagrody w wysokości 26 900 zł.



Są jeszcze inne benefity

Na tym jednak nie koniec. Jak poinformowała Ewa Wrzosek, "każdy z wyżej wymienionych - otrzymuje comiesięczny ryczałt mieszkaniowy, diety, zwrot kosztów przejazdów itp. w wysokości ok 5 000 zł czyli jakieś dodatkowe 60 000 zł rocznie".

W komunikacie czytamy również, że w okresie 2022/2023 w PK wypłacała prokuratorom łącznie 4 172 318 zł tytułem tzw. dodatków specjalnych, w wysokości do 40 proc. wynagrodzenia.

Na koniec Ewa Wrzosek zasugerowała, że prokuratorzy, którzy kwestionują uprawnienia prokuratora generalnego, walczą o prokuraturę, bo ich motywem są pieniądze.