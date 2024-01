Błaszczak apeluje do Hołowni. "Żądamy przestrzegania prawa"

Żądamy od marszałka Sejmu Szymona Hołowni przestrzegania prawa. Ze względu na akt łaski udzielony przez prezydenta Andrzeja Dudę, ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm - powiedział w środę szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy PiS we wtorek po godz. 21 opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych.

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości skierowałem kolejne pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym żądam przestrzegania prawa - poinformował na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak. Ze względu na akt łaski udzielony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, ze względu na postanowienia Sądu Najwyższego, panowie ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - oświadczył.

Zdaniem Błaszczaka, "próby wygaszania mandatu obu posłów są tylko dowodem na to, że marszałek Szymon Hołownia łamie prawo". Sprowadzając sprawę do popkultury, to marszałek Szymon Hołownia zachowuje się niczym kierownik sklepu na Powiślu z filmu Stanisława Barei z 1978 roku i urządził sobie tablicę, na której zawiesza zdjęcia klientów, których nie obsługuje - stwierdził szef klubu PiS.

Apeluje, żeby marszałek Hołownia wycofał się z działań bezprawnych. Ma jeszcze czas. Niech spojrzy w lustro. Niech nie kieruje się żądaniami politycznymi, być może one takie są ze strony Donalda Tuska, żeby wprowadzać politykę zemsty. Niech się kieruje prawem - podkreślił poseł.

Błaszczak przypomniał też, że obecna większość jako opozycja, a nie jego formacja, okupywała mównicę sejmową. My nie chcemy żadnej awantury - zadeklarował.

Pytany, czy Wąsik i Kamiński pojawią się na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu Sejmu i co jeśli Straż Marszałkowska utrudni im wejście, szef klubu PiS odparł: "My nie chcemy awantury. My odbieramy w ten sposób wypowiedzi marszałka Sejmu, wicemarszałka Sejmu, jako prowokację, jako dążenie do wywołania awantur". Dopytywany, czy politycy PiS się pojawią w Sejmie, odpowiedział: "Nie będę odpowiadał za posłów".

W ocenie posła PiS Krzysztofa Szczuckiego, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie utracili mandatów poselskich. "Mają pełne prawo i obowiązek wykonywać swoje zadania poselskie. Kiedy tylko pojawią się w Sejmie, kiedy pojawią się na sali plenarnej, ich karty powinny być aktywne i powinni móc korzystać z tych kart i móc brać udział w głosowaniu" - dodał.

Afera gruntowa i ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. Wobec skazanych orzeczono też pięcioletnie zakazy zajmowania stanowisk publicznych. Sprawa dotyczyła nadużyć w działaniach operacyjnych podczas tzw. afery gruntowej. SO podkreślił wtedy w uzasadnieniu, że "zachowanie oskarżonych +dalece rozmijało się+ ze standardem działania organów ścigania w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji". 9 stycznia br. policja zatrzymała obu polityków, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych

