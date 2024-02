"Rosja zawsze będzie postrzegała Polskę jako swoją strefę wpływów" - ocenił w TOK FM dr Marek Kozubel odnosząc się do wywiadu Putina, w którym ten stwierdził też, że Polska kolaborowała z Adolfem Hitlerem i zmusiła go do wywołania II wojny światowej. Zdaniem eksperta, ewentualny atak Putina na Polskę może wyglądać zupełnie inaczej niż to, co widzimy od dwóch lat w Ukrainie.