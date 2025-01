Ukraina ujawnia nową broń

W obliczu intensyfikacji działań wojennych na wschodnich frontach, Ukraina ujawnia nową broń, która może zmienić równowagę sił w regionie. Bezzałogowe łodzie kamikadze Black Widow 2 to urządzenia zaprojektowane specjalnie do prowadzenia działań rozpoznawczych i bojowych na rzekach i zbiornikach wodnych.

Informacje o "Czarnej Wdowie"

Ta technologia, jest w stanie skutecznie blokować ruchy wroga na wyspach Dniepru. Zdolność Black Widow 2 do przemieszczania się z prędkością do 40 km/h i przewożenia ładunków wybuchowych czyni ją poważnym zagrożeniem dla jednostek wroga, a także dla wszelkiego rodzaju małych jednostek pływających.

Koszty produkcji

Produkcja Black Widow 2 przebiega na dużą skalę, z możliwością wyprodukowania do 100 jednostek miesięcznie, co oznacza, że ukraińskie siły zbrojne mogą szybko wdrożyć tę nową broń na szeroką skalę. Wartość jednej jednostki to mniej niż 100 tys. hrywien, (niecałe 10 tys. zł) co czyni ją stosunkowo tanim rozwiązaniem w porównaniu do kosztów tradycyjnych systemów bojowych.