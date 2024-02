Uczestnicy zgromadzenia zgromadzili się na placu Defilad około godz. 11. Stamtąd przeszli ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży na Wiejską przed gmach Sejmu RP. Następnie ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przemaszerowali przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów.

Rząd obiecuje nam ze do siódmego będą konkrety. Nie usłyszeliśmy nic, wyszliśmy z obrad. Wyszliśmy z nadzieją, że dostaniemy coś żywego, nic nie załatwiliśmy – mówili rolnicy po wyjściu z KPRM. Na 6 marca zapowiedzieli kolejne strajki, mają do nich dołączać m. in. transportowcy i budowlańcy.