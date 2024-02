Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi za wyrażoną przez niego gotowość dołączenia Polski do czeskiej inicjatywy dostarczenia amunicji artyleryjskiej do Ukrainy - powiedział szef rządu Czech Petr Fiala po spotkaniu z premierem Tuskiem w Pradze.

Mówiąc o stosunkach dwustronnych między Czechami a Polską, zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować dobrą tradycję spotkań "G2G" - powiedział premier Czech po spotkaniu we wtorek w Pradze z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Fiala wyjaśnił, że są to konsultacje międzyrządowe.

Poinformował, że tym razem odbędą się one w Czechach. Planujemy takie spotkanie w drugim półroczu tego roku - dodał.

Fiala poinformował, że z Tuskiem rozmawiali o energetyce jądrowej. Możemy podzielić się naszymi 50-letnimi doświadczeniami atomistyki. Ważne, że energetyka jądrowa trafiła do Taksonomii (akt prawny UE-PAP) i w Unii Europejskiej panuje konsensus, że bez tej energetyki nie będziemy w stanie zaspokoić naszego zapotrzebowania na energię, ani zrealizować naszych celów klimatycznych - ocenił premier Czech.

Rozmawialiśmy też o infrastrukturze drogowej - poinformował. Mamy dwa główne kierunki współpracy: projekt kolei dużych prędkości oraz powiązanie autostrady D11 z drogą ekspresową A3 - wymienił. Zapewnił, że "prace nad tymi projektami odbywają się bardzo intensywnie".

Jesteśmy gotowi wspierać dalej intensywnie Ukrainę, poszukując wszelkich sposobów jak to wsparcie zintensyfikować. Ukraina walczy nie tylko za swoją niezależność i wolność demokracji, ale również o wolność całej Europy. Nie możemy o tym zapominać - podkreślił szef czeskiego rządu.

Podziękował Donaldowi Tuskowi za "wyrażoną przez niego gotowość Polski do dołączenia do czeskiej inicjatywy dostarczenia amunicji artyleryjskiej do Ukrainy". Powiedział, że wczoraj zaprezentował ten projekt innym premierom w Paryżu.

Fiala powiedział, że zgadzają się z premierem Polski, "że konieczne jest rozwiązanie problemów dotyczących rolnictwa w krajach Unii, nie patrząc na protesty rolników, a raczej pochylając się nad problemami, które te protesty spowodowały".

Zgodziliśmy się, żeby niektóre z propozycji zawartych w Zielonym Ładzie poddać rewizji i przeanalizować - poinformował.

Powiedział, że z Tuskiem zgodziliśmy się również, "co do prowadzenia bardziej efektywnej polityki migracyjnej, która wymaga reformy".

Cechuje nas spójność stanowisk, jeśli chodzi o kwestie unijne, to bardzo dobra wiadomość dla Europy Środkowej- podkreślił.

Zapytani o możliwość wysłania wojsk do Ukrainy, powiedzieli: My nie bierzemy pod uwagę wysyłania naszych żołnierzy do Ukrainy - stwierdził Fiala. Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tu wspólne stanowisko - dodał Donald Tusk .

Po spotkaniu obaj premierzy wraz z odpowiednikami ze Słowacji i Węgier wezmą udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej (V4). Polski premier w planach ma również spotkanie z prezydentem Petrem Pavlem.