Na jutro zwołałem szczyt rolniczy w Warszawie. Jutro o godz. 14 w Centrum Dialog spotkam się z liderami wszystkich protestujących grup - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Kiedy środki z KPO trafią do Polski?

Jednocześnie poinformował, że odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), z tzw. Recovery and Resilience Facility, mają służyć polskim rolnikom i producentom żywności.

Już pierwsza transza, która powinna być wypłacona - może nawet jutro, na pewno w najbliższych dniach - to jest 6 mld euro, ale prawie 1,5 mld euro powinno trafić do drobnych producentów żywności w Polsce, do drobnych firm i gospodarstw - powiedział szef rządu.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Store w Warszawie, Donald Tusk podkreślił, że jest bardzo zadowolony ze współpracy militarnej z Norwegią.

Współpraca militarna z Norwegią

To, co kupujemy od naszych przyjaciół z Norwegii, to jest jeden z najbardziej nowoczesnych i skutecznych elementów naszej obrony nad Bałtykiem. A współpraca energetyczna zapewniła Polsce realną dywersyfikację. Ta współpraca z Norwegią ma dla nas wymiar bezpieczeństwa wprost - ocenił Tusk.

Jak dodał, cieszy go fakt, że współpraca trzech państw skandynawskich - Norwegii, Szwecji i Finlandii - w ramach NATO będzie jeszcze bardziej intensywna, a jej częścią będzie troska o bezpieczeństwo Bałtyku.

Dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy także jako Polska współpracowali z naszymi skandynawskimi partnerami jeśli chodzi o militarne bezpieczeństwo państw leżących nad Bałtykiem. Podkreśliłem w naszych rozmowach, że jestem gotowy do rozmowy także o detalach w tej kwestii - zaznaczył szef polskiego rządu.

Tusk przypomniał okres w swoim życiu, kiedy jako młody człowiek budował szkołę ludową niedaleko Tromsø w Norwegii. Miałem okazję poznać Norweżki i Norwegów. I już wtedy wiedziałem, że prędzej czy później, w jakiejś roli, będę mógł zawsze na was liczyć. No i to się spełniło - podkreślił.

Podziękował szefowi norweskiego rządu, że po każdym tego typu spotkaniu Polska jest "trochę bezpieczniejsza". Będę bardzo konsekwentny w tym, żeby to były nie tylko spotkania, ale także działania - stwierdził Tusk.