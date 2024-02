Premier spotkał się w czwartek w Warszawie z premier Łotwy Eviką Siliną. Na konferencji po tym spotkaniu odniósł się do orędzia do narodu rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z tego samego dnia.

Tusk: Słowa Putina trzeba traktować śmiertelnie serio

Słowa Putina o tym, że Rosja zbroi się i de facto przestawiła się na tryb wojenny i całą gospodarkę przestawiła na tryb wojenny, te słowa są prawdziwe. To nie tylko agresywna retoryka, ale decyzje, jakie zapowiedział w tym wystąpieniu prezydent Putin dotyczące zwiększenia samowystarczalności Rosji, przestawienia gospodarki na tryb wojenny i unowocześnienia sił zbrojnych Rosji, to wszystko trzeba traktować śmiertelnie serio - powiedział szef polskiego rządu.

I jeszcze raz mogę powtórzyć to, o czym mówię i o czym dyskutujemy z naszymi partnerami w ostatnich tygodniach tutaj w Warszawie: Europa musi zrozumieć, że to, co ten nowy wyścig zbrojeń, jaki narzuca Rosja światu, i agresja rosyjska na Ukrainie muszą spowodować przebudzenie we wszystkich stolicach europejskich i UE jako całość, jako europejska część NATO, musi wreszcie podjąć decyzje, które zrównoważą potencjał militarny Rosji i które spowodują, że Europa będzie nie gorzej, a lepiej uzbrojona i przygotowana do złych scenariuszy niż Rosja - dodał Donald Tusk.

Podkreślił, że to "absolutnie staje się potrzebą chwili" i obecny dzień oraz to, co Rosja usłyszała od Putina, potwierdzają tylko "tę absolutną konieczność".