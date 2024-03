Szef polskiego rządu przebywa obecnie w Wilnie, gdzie rozmawiał z premier Litwy Ingridą Szimonyte.

Szefowa litewskiego rządu poinformowała na wspólnej konferencji prasowej w Wilnie, że głównymi tematami jej rozmowy z Tuskiem były możliwości obronne obu krajów, bezpieczeństwo i współpraca geopolityczna. Wskazywała, że Polska i Litwa - jako sąsiedzi i strategiczni partnerzy - wiele kwestii postrzegają tak samo.

W tym duchu mieliśmy możliwość podyskutować o tym, jak widzimy sytuację na Ukrainie. Postrzegamy to w jednakowy sposób: widzimy, że jest to wojna przeciwko naszym wartościom, przeciwko idei decydowania przez państwa o swojej autonomii. To również kwestia niszczenia tożsamości i demokracji Ukrainy- podkreśliła.

Szimonyte mówiła też o konieczności dalszego wspierania Ukrainy, a jednocześnie zwieszania potencjału obronnego Litwy i Polski.

Wśród tematów rozmów z polskim premierem - relacjonowała szefowa litewskiego rządu - były także kwestie dwustronne, w tym wspólne projekty energetyczne.

Premier: Partnerstwo z Litwą - nasz najwyższy polityczny i geopolityczny priorytet

"Z polskiego punktu widzenia nasze partnerstwo z Litwą, przyjaźń, współpraca, szczególnie w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, to najwyższy polityczny i geopolityczny priorytet" - podkreślił szef polskiego rządu.

Tusk zaznaczył, że rozmawiał z premier Szimonyte o tym, jak intensywnie wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność całego naszego regionu. Podkreślił, że podzielają przekonanie, że współpraca obu krajów może nadawać dobry ton i tempo współpracy wszystkich państw regionu, przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa.

Premier przypomniał, że gościł niedawno w Warszawie premierów: Łotwy, Norwegii, Finlandii i Szwecji, a wizyta w Wilnie ma na celu m.in. zsynchronizowanie pomocy dla Ukrainy od państw, które są współodpowiedzialne za bezpieczeństwo regionu, w tym Morza Bałtyckiego.

Mamy z panią premier (Szimonyte) absolutnie jednolite stanowisko i przekonanie o tym, że budujemy tutaj wspólny interes - zaznaczył.

Po spotkaniu z premier Szimonyte Tusk spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Premier: Zaproponuję uchwałę Sejmu wzywającą KE do nałożenia sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne

Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu z propozycją uchwały polskiego Sejmu wzywającej Komisję Europejską do nałożenia pełnych sankcji na produkty rolne i żywnościowe rosyjskie i białoruskie - powiedział Tusk na wspólnej konferencji prasowej z Szimonyte.

Jestem przekonany, że wspólna europejska decyzja będzie bez porównania skuteczniejsza niż indywidualne decyzje państw regionu. Rozumiem je, ale wolałbym, żebyśmy wspólnie, jako cała UE, podjęli decyzje o sankcjach na Rosję i Białoruś, dotyczących produktów żywnościowych i rolnych - dodał Tusk.

Od kilku tygodni trwają w Polsce, a także w innych krajach UE, protesty rolnicze. Postulaty polskich rolników to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE, oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.