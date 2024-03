W sobotę w Pabianicach k. Łodzi zorganizowano konwencję samorządową Koalicji Obywatelskiej z udziałem m.in. kandydata na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i innych kandydatów KO.

Dzisiaj koncentrujemy się na wyborach samorządowych. Dzisiaj to jest absolutnie najważniejsze. (…) 15 października wykonaliśmy pierwszy krok, gdyby nie to zwycięstwo całej Koalicji 15 października, nie mielibyśmy demokratycznej Polski, nie mielibyśmy powrotu do praworządności, ale przede wszystkim nie mielibyśmy powrotu do tego, że sytuacja, w której przestrzegane są prawa obywatelskie, prawa nas wszystkich jest najważniejsza - mówił na konwencji w Pabianichach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dzisiaj walczymy właśnie o to, żeby prawa nas wszystkich były przestrzegane. I przez ostatnie lata na straży tych praw stał samorząd. W tych ciężkich trudnych czasach to my braliśmy na siebie odpowiedzialność, żeby chronić podstawowych praw nas wszystkich, żeby brać na siebie wyzwania, które się pojawiały i które się pojawiają. Dlatego samorząd jest tak niesłychanie istotny - podkreślił.

Dariusz Joński: PiS głodził samorządy

Głos zabrał również m.in. poseł KO - Dariusz Joński. Przed nami ważne wybory. Przez ostatnie osiem lat PiS głodził samorządy, zabierał na te lokalne ważne inwestycje w całej Polsce, dzielili pieniądze według swojego uznania. Tam, gdzie byli politycy PiS-u tam dawali, tam, gdzie nie byli – nie dawali. Dość tego. Rząd Donalda Tuska odblokował 600 miliardów złotych z KPO, z Funduszu Spójności i dlatego te wybory samorządowe są tak ważne - zaznaczył polityk.

Mamy fachowców, wiedzą jak wydać, uczciwie te pieniądze. A wiecie, co chcą zrobić w PiS-ie i dlaczego PiS chce skoczyć na samorządy? Mnie się przypomina taki kadr z filmu "Vabank", kiedy to Kwinto zapytany, dlaczego napadał na bank, powiedział: bo tam były pieniądze!. Właśnie dlatego PiS chce nam ukraść samorządy, bo będą pieniądze. Nie pozwólmy im tego zrobić - apelował.

Konwencja samorządowa KO w Pabianicach

Podczas konwencji zaprezentowano liderki list KO do Sejmiku Województwa Łódzkiego, którymi są: Joanna Skrzydlewska, Małgorzata Grabarczyk, Magdalena Werstak, Magdalena Spólnicka i Justyna Kulig i kandydatów na prezydentów miast: Hannę Zdanowską (Łódź), Łukasza Więcka (Radomsko), Michała Pabicha (Sieradz), Marlenę Wężyk-Głowacką (Piotrków Trybunalski), Arkadiusza Rożniatowskiego (Bełchatów), Andrzeja Michałkiewicza (Kutno), Konrada Pokorę (Zduńska Wola), Barbarę Klatkę (Tomaszów Mazowiecki) i Łukasza Wróblewskiego (Zgierz)