Ostatnie posiedzenie komisji ds. wyborów kopertowych zakończyło się nagle. Szef komisji Dariusz Joński po kolejnych próbach zadawania świadkowi pytań zaproponował, aby przerwać przesłuchanie, ponieważ Piotr Ciompa przestał zeznawać po tym, jak na sali pojawił się wiceszefklubu PiS Marek Suski.

Reklama

Świadek dość dużo mówił. (…) I kiedy zeznawał, nagle do sali wtargnął pan Suski, który zaczął wykrzykiwać, w kierunku komisji i świadka. Ja go próbowałem uspokajać. Na początku zwróciłem uwagę, że jeszcze go nie zaprosiliśmy, więc nie ma sensu, żeby tutaj przebywał - opowiadał podczas niedzielnego live'a w mediach społecznościowych - Dariusz Joński.

Suski usiadł na krześle, później znowu zaczął krzyczeć, po czym wyszedł. Co ciekawe, jak wyszedł, świadek przestał mówić. Powiedział, że nie będzie odpowiadał na pytania i że żąda swobodnej wypowiedzi.(…) Poddałem to pod głosowanie, jednak nie daliśmy świadkowi swobodnej wypowiedzi i ostrzegłem świadka, że jest to zatajanie prawdy - dodał przewodniczący komisji.

Parlamentarzysta przyznał też, że w tej chwili jest pisany do sądu wniosek o ukaranie finansowe świadka Piotr Ciompa, ale też rozważane jest przygotowanie wniosku do prokuratury.

Pytanie, czy pan Suski podżegał do zatajania? Bo jednak jego wkroczenie na komisję, pokazało intencje – podkreślił Dariusz Joński.



Reklama

Poseł KO dodał, że po ostatnim posiedzeniu komisji, poprosił marszałka Sejmu - Szymona Hołownię o spotkania, podczas którego ustalono kilka kwestii. Od najbliższego posiedzenia wszystkie komisje, nie tylko moja, będą chronione przez Straż Marszałkowską – powiedział Joński.

Przewodniczący komisji poprosił również o zabezpieczenie monitoringu. Będzie analiza monitoringu. Będziemy analizować wszystkie słowa, które mówił Suski, jego zachowanie, bo mogło być tak, że zastraszył nam świadka, który przestał mówić. Nigdy w historii komisji śledczych, taka sytuacja się nie zdarzyła. Teraz tak się stało, więc będziemy musieli zareagować – dodał.

Dariusz Joński wskazał też, że wnioski do prokuratury zostaną wysłane po wszystkich przesłuchaniach. Intuicja mi podpowiada, że tych wniosków będzie wiele – podsumował.