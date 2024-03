Zawrzało w obozie Zjednoczonej Prawicy po słowach europosła Patryka Jakiego na spotkaniu z wyborcami. Polityk Suwerennej Polski mówił o tym, że konieczne są wewnętrzne rozliczenia obozu Zjednoczonej Prawicy.

Jaki o rozliczeniach w Zjednoczonej Prawicy

Następnie zaatakował byłego premiera Mateusza Morawieckiego, że ten wyraził zgodę na europejski Zielony Ład. Dostało się też prezydentowi za zawetowanie ustaw sądowych oraz lex TVN.

Jeżeli Morawiecki znowu będzie premierem, to żadnej gwarancji państwu nie daję, że znowu nie będzie tak samo. Musimy wyciągać wnioski - ocenił Jaki.

Mueller odpowiada Jakiemu

Do słów Patryka Jakiego odniósł się w mediach społecznościowych były rzecznik rządu. Piotr Mueller zachęcił Jakiego do rozmów w gronach do tego przeznaczonych.

Następnie dodał, że Jaki celowo spłaszcza dyskusję na temat decyzji rządu w sprawach unijnych, że "coś się przykleiło". Zdaniem posła PiS Jaki szkodzi tym obozowi.

"A decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa PiS. Wiesz o tym doskonale. Choć może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś Prezesa, Premiera i Głowę Państwa" - wskazał Mueller.

Jaki skomentuje słowa Muellera?

Następnie Mueller napisał do Jakiego, że szkoda, ze jego partia nie przełożyła swojej energii na działania w prokuraturze i sądach. Jak podkreślił, pełną cyfryzację dało się zrobić w osiem lat.

"Szkoda, że przez Wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że Wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki, co prezentujecie" - kontynuował Mueller.

Na koniec poseł PiS napisał, że szkoda, że Jaki celuje w działania kolegów ze Zjednoczonej Prawicy zamiast w premiera Donalda Tuska.