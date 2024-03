Dla każdego, kto przeczytał te "100 konkretów", było oczywiste, że to jest niewykonalne w sto dni, niezależnie od tego, kto będzie rządził, to po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że to były wyłącznie obietnice Koalicji Obywatelskiej, która jest wprawdzie najsilniejszym podmiotem, ale koalicji rządowej - przypomniał prof. Dudek w rozmowie z Wirtualną Polską.

24 punkty umowy koalicyjnej

Tak naprawdę powinniśmy ich rozliczać z 24 punktów umowy koalicyjnej, bo za to bierze odpowiedzialność cały rząd - stwierdził politolog.

Zdaniem Dudka, "100 konkretów" KO, to pułapka, w którą sami wpadli. - Sądzę, że miała to być przeciwwaga dla propagandy PiS-u - podkreślił ekspert.

Dając wyborcom i opozycji prawo do rozliczenia z wypełnienia obietnic rząd Tuska poniósł spektakularną klęskę. - Poza kilkoma dosłownie punktami, miażdżąca większość nie została w ogóle załatwiona i to jest prawda - przyznał prof. Dudek.

Sukces podobny do 500 plus

Czy rząd Donalda Tuska może pochwalić się podobnym sukcesem do 500 plus? - Tak, chociaż nie dla tak dużej grupy ludzi. Przede wszystkim podwyżki dla strefy budżetowej, bo to jest coś, co się realnie zaczęło. Ale zrobili coś znacznie ważniejszego dla nas wszystkich, uruchomili środki europejskie - wyjaśniał Dudek.

Ekspert pochwalił też nowy rząd za likwidację m.in. zerowego VAT-u na żywność. - PiS wmawiał ludziom rzecz absolutnie fałszywą, że mamy nieograniczone środki, "wystarczy nie kraść", a to nie jest prawda - dodał.