Program kandydatów Lewicy, to przekazujemy tą informację w formie SMS-a, czyli szpital, mieszkanie, szkoła. To są nasze trzy główne postulaty, które pokazują, co dla Lewicy jest najważniejsze – mówi w rozmowie z Dziennik.pl wicewojewoda łódzki - Grzegorz Majewski, kandydat do Sejmiku Województwa Łódzkiego z ramienia Lewicy.

Jak dodaje, najważniejsze dla jego ugrupowania są usługi publiczne, Czyli m.in. dostęp do szpitala i leczenie publicznego, żeby osoby starsze mogły korzystać bez długiego oczekiwania na wizyty czy kobiety w ciąży bez obaw, że lekarz powoła się na klauzulę sumienia - podkreśla Majewski.

Drugą istotną kwestią na którą Lewica kładzie duży nacisk są mieszkania na wynajem. Chcielibyśmy przy kooperacji rządu i samorządów takie mieszkania tworzyć. To jest trochę tak jak z autostradami, nie musimy być właścicielem autostrady, żeby móc po niej jeździć i tak samo Lewica myśli w kategorii mieszkań. Potrzebna jest na rynku, nie zamiast ale dodatkowo, pula mieszkań, które będą dostępne w zasobie komunalnym gminy i one będą oczynszowione i dostępne dla rodzin, których dzisiaj nie stać na kredyt - podkreśla samorządowiec.

I ostatni punkt SMS-a to szkoły, jak również przedszkola i żłobki, czyli dostępność do wczesnej opieki, żeby aktywni rodzice mogli skorzystać z takich placówek. A szkoła - ma być "odczarnkowiona", ma wyłuskiwać talenty w różnych dziedzinach, niezależnie jakie kto ma predyspozycje, światopogląd, wiarę, pochodzenie czy płeć - podsumowuje polityk Lewicy.

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia w godzinach od 7 do 21. Cisza wyborcza zacznie się o północy z piątku na sobotę i potrwa do zakończenia głosowania. Tam, gdzie będzie to konieczne, druga tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia.

Cząstkowe, nieoficjalne wyniki pierwszej tury wyborów PKW będzie podawała na konferencjach, które są wstępnie zaplanowane do czwartku, 11 kwietnia, jednak mogą się zakończyć wcześniej. Zdaniem szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak zbiorcze wyniki głosowania w wyborach samorządowych mogłyby być ogłoszone w środę 10 kwietnia.