"Pan Czarzasty po raz kolejny sugeruje moją gotowość do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niestety, nie widzi dla mnie takich możliwości. 'Nie złożyliśmy mu propozycji' - oświadcza. Po raz kolejny informuję pana Czarzastego, że wiele miesięcy temu oznajmiłem, że nie będę ubiegał się o mandat do PE - napisał w mediach społecznościowych były premier Leszek Miller.

I dodał, że nie będzie również aspirował do żadnych innych stanowisk uznając swoją karierę polityczną za zakończoną.

"Natomiast karierę pana Czarzastego uważam za skończoną" - podkreślił we wpisie Miller.

Wybory samorządwe 2024. "Wygrali wszyscy. Tylko Czarzasty przegrał"

W poniedziałek późnym wieczorem PKW podała na swojej stronie dane ze 100 proc. obwodów do głosowania w wyborach do sejmików województw.

W skali kraju w wyborach do sejmików PiS uzyskało 34,27 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 30,59 proc., Trzecia Droga PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni - 14,25 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,23 proc., Lewica - 6,32 proc., Stowarzyszanie "Bezpartyjni Samorządowcy - 3,01 proc., a Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1,15 proc.

"W wyborach do sejmików wygrali wszyscy. Tylko Czarzasty przegrał." - napisał w poniedziałek rano na portalu X były premier.

"Przeróbka na Nową Lewicę i tzw. odmłodzenie nie przynosi tej formacji sukcesu wyborczego. Na Lewicę głosowało 12,7 proc. najmłodszych wyborców. Tylko 6 proc. kobiet oddało swe głosy na kandydatów Czarzastego" - dodał w kolejnym wpisie.

Czy Czarzasty zrezygnuje ze szefowania Lewicy?

Natomiast Włodzimierz Czarzasty komentując wynik Lewicy powiedział, że nie zamierza rezygnować z bycia liderem Lewicy. Przyznał jednocześnie, że "o takich rzeczach decyduje partia". Chcę być nadal liderem, dlatego że w tej chwili trzeba doprowadzić do dobrego wyniku w ramach wyborów europejskich - powiedział w Radiu ZET Czarzasty.