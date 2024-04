Jerzy Buzek pytany o priorytety Unii Europejskiej w kolejnych latach, wskazał na bezpieczeństwo i motyw obronny. Powinniśmy się solidnie zbroić w Unii Europejskiej i tworzyć coś w rodzaju unii obronnej, ale w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest szalenie ważna, z Wielką Brytanią także - ocenił.

Pomoc Ukrainie "fundamentem"

Europoseł zwrócił też uwagę na wojnę w Ukrainie, którą rozpętała Rosja. Unia odpowiedziała jako pierwsza, nawet bardziej zdecydowanie niż Sojusz Północnoatlantycki, czyli zajęła się naszym bezpieczeństwem - ocenił.

Pomoc Ukrainie jest fundamentem - stwierdził.

Zwrócił też uwagę na pomoc UE w kontekście pandemii. Mogliśmy sobie nie wyobrażać pięć lat temu, że będziemy tak bardzo potrzebowali współpracy w zakresie opieki zdrowotnej, ale jak nas dopadł COVID i chcieliśmy mieć lekarstwo na COVID, czyli szczepionki, to Unia Europejska nam to załatwiła - podkreślił.

Co przyniosło 20 lat Polski w UE?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej to była rzecz niewyobrażalnie dobra dla naszego kraju - mówił były premier w przededniu 20. rocznicy rozszerzenia Wspólnoty.

Dziś możemy mieć nie tylko swoją małą ojczyznę, na przykład Śląsk, gdzie mieszkam całe życie. Dużą ojczyzną jest Europa, w której umocowana jest Polska - podkreślił gość rozgłośni. W jego ocenie niepotrzebne były w ostatnich ośmiu latach przepychanki z Unią Europejską. Trzeba być asertywnym i trzeba absolutnie starać się o spełnienie swoich postulatów, ale trzeba pamiętać, że inne kraje też mają swoje postulaty i trzeba je brać pod uwagę. To się da zrobić - zaznaczył Buzek.

Polityk związany całe życie ze Śląskiem podkreślał także, jak ważna jest praca górnika i że nie da się z dnia na dzień odejść od paliw kopalnych. Trzeba z wielkim szacunkiem podchodzić do faktu, że górnictwo się kończy. Bo ono się kończy - nieodwołalnie - mówił. W ciągu ostatnich dwudziestu lat przekonaliśmy się do tego, mamy coraz większe szanse uzyskania energii z innych źródeł i trzeba iść w tym kierunku - zaznaczył.

Wskazał też na prounijne pomysły Polski w ciągu 20 lat. Na przykład cała unia energetyczna, europejska Wspólnota Energetyczna, to że mamy wspólny rynek energii - to był polski pomysł - przypominał były premier. Wyjaśnił, że chodziło w nim o to, "by nie być zależnym od paliw kopalnych z Rosji, bo gazu, węgla i ropy braliśmy ogromne ilości, najwięcej".

Buzek poza europarlamentem

Wiadomo już, że w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego zabraknie Jerzego Buzka. Europoseł podkreślił jednak, że nie znika z polityki, lecz teraz czas będzie spędzał nie w Brukseli i Strasburgu, a na Śląsku. Czuję wielką odpowiedzialność wobec województwa śląskiego, w którym mieszkam, ale też i wobec całego kraju - mówił.

Będzie więcej odpoczynku?- zapytał dziennikarz Radia Katowice. Być może, mam nadzieję - odpowiedział Jerzy Buzek. Dużo książek do przeczytania, panie premierze? - padło kolejne pytania. Na pewno dużo, bo na to nie miałem czasu - stwierdził europoseł IX kadencji.