Hołownia przedstawił też program wyborczy Polski 2050 do europarlamentu: rozwój energetyki atomowej, jako czystego źródła energii, odłożenie w czasie dyrektywy budynkowej, brak podatków od aut spalinowych do 2030 r. i programy wspierania elektromobilności.

Polska nie jest w Unii Europejskiej, Polska jest Unią Europejską. I nią pozostanie. Żadnego gadania o tchórzliwym Polexicie i wpychaniu nas w rosyjskie ręce - powiedział marszałek Sejmu.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział główne postulaty PSL w wyborach do PE. Podkreślił w nich plany pogłębienia bezpieczeństwa militarnego, zdrowotnego i żywnościowego Polski i Unii poprzez rozwój przemysłu zbrojeniowego, opieki zdrowotnej oraz rolnictwa w UE. Jak dodał, chce, by w kolejnych wyborach do europarlamentu, tj. w 2029 r., można było głosować przez internet.

Racją stanu Polski jest bycie w Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa i rozwoju. Kto występuje przeciw racji stanu, działa na szkodę Polski - powiedział Minister Obrony Narodowej.

Liderzy Trzeciej Drogi przedstawili też kandydatów na pierwsze miejsca list wyborczych do PE.

Przyszli europarlamentarzyści z PSL dołączą do Europejskiej Partii Ludowej, natomiast europosłowie Polski 2050 do partii Renew Europe.