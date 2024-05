To nie jest Budapeszt. Pozdrawiam wszystkich z gminy Dynów - mówi Daniel Obajtek na opublikowanym w serwisie społecznościowym wideo. Na nagraniu Obajtkowi towarzyszy wójt gminy.

Były szef Orlenu znalazł się na listach PiS w wyborach do PE. Otrzymał "jedynkę" na Podkarpaciu.

Daniel Obajtek od dłuższego czasu jest na Węgrzech, czyli nie jest tam od pięciu dni czy tygodnia - mówił w ubiegłym tygodniu poseł KO Michał Szczerba. Dodał, że dwóch asystentów Obajtka również ma przebywać za granicą.

We wtorek prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformowa, że dokonano przeszukań m.in. u byłego szefa Orlenu Daniela Obajtka, lecz jego samego dotąd nie przesłuchano w związku z toczącymi się postępowaniami ws. Orlenu. Obajtek to osoba, o której prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że ma w sobie "coś takiego, co daje pan Bóg" i że to "człowiek niezwykły".