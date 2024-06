Na czym ta zmiana będzie polegała? - To będzie wyjście w kierunku tego, że mamy XXI wiek, zmienia się rzeczywistość. Nowa szkoła będzie oparta na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach miękkich: empatia, współpraca, umiejętności liderskie, umiejętności współpracy – tłumaczyła wiceminister. Katarzyna Lubnauer podkreśliła jednocześnie, że odchudzenie podstaw programowych, co rząd robi w tej chwili, to tylko "działanie kosmetyczne". Zapowiedziała również 2 nowe przedmioty: Edukację Obywatelską i Edukację Zdrowotną i właśnie to są, zdaniem wiceminister, „zmiany, które realnie zmieniają polską szkołę”.

Matematyka obowiązkowa

Czy matematyka na maturze powinna być obowiązkowa? - Tak, jest obowiązkowa i powinna zostać obowiązkowa – mówiła Katarzyna Lubnauer. Dopytywana o apel krajowej konsultant ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, która chce zniesienia obowiązkowej matematyki i apeluje w tej sprawie do MEN, wiceminister przyznaje, że taki apel dostała, ale zaznacza, że wszystkie egzaminy są jakimś stresem, nie tylko matematyka.

A czy dyskutujemy na ten temat, czy polski powinien być obowiązkowy na maturze? – dodała wiceszefowa MEN. - Były lata, kiedy matematyka nie była obowiązkowa – komentował prowadzący. - Tak i niestety mamy w tej chwili absolwentów szkół średnich z tego okresu, którzy potem skończyli studia pedagogiczne i uczą w klasach I-III i u nich lęk przed matematyką przenosi się na uczniów – mówiła Katarzyna Lubnauer, zapowiadając, że MEN nie ma żadnych planów zniesienia obowiązkowej matematyki na maturze. - Uważamy, że ona jest na takim poziomie, że nawet uczeń bez uzdolnień matematycznych jest się w stanie przygotować – dodaje polityk.

Co daje matematyka?

Co daje matematyka? - Logiczne myślenie. Przyszłość należy do pewnych umiejętności, które pozwolą nam współpracować ze sztuczną inteligencją i zdolność do myślenia logicznego, analitycznego jest jedną z umiejętności, którą będziemy musieli posiadać – zapowiada Gość Radia ZET. Wiceminister przyznaje także, że zdolność do czytania ze zrozumieniem jest bardzo ważną umiejętnością, żeby również budować porozumienie ze sztuczną inteligencją.