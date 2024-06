Magdalena Pietrzak apeluje do wyborców o jak najwcześniejsze oddanie głosu, aby uniknąć wieczornych kolejek. Podkreśla, że mobilizacja wyborców jest kluczowa, aby frekwencja nie była niska, jak przewidują niektórzy eksperci. Wybory to nasze prawo, z którego powinniśmy korzystać, bo to świadczy o naszej odpowiedzialności – mówi Pietrzak.

Reklama

Zmiany miejsc głosowania i przygotowania

Do środy ponad 180 tysięcy osób zmieniło miejsce głosowania, co można było zrobić do 6 czerwca. Pietrzak informuje, że wydano już około 120 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania oraz ponad 11 tysięcy pełnomocnictw. Dodatkowo, prawie 4 tysiące pakietów do głosowania korespondencyjnego zostało wysłanych.

Ogłoszenie wyników wyborów

Magdalena Pietrzak liczy, że wyniki wyborów uda się ogłosić już w poniedziałek. Obwodowe komisje wyborcze, które wcześniej zakończą liczenie głosów, dopiero po godz. 23 będą mogły podawać do wiadomości publicznej ustalone wyniki głosowania w obwodzie - tłumaczy szefowa KBW.

PKW zbada wydatki PiS na ubiegłoroczną kampanię

W kontekście wyborów, Magdalena Pietrzak odnosi się do kwestii badania wydatków komitetów wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą. Media informowały, że PKW ma zbadać wydatki PiS na ubiegłoroczną kampanię, w tym również pod kątem nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości, o co wnioskował minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Pietrzak wyjaśnia, że PKW bada sprawozdania komitetów wyborczych i partii politycznych, które uczestniczyły w jesiennych wyborach parlamentarnych. Zgodnie z przepisami, komitety miały do 15 stycznia czas na złożenie sprawozdań. PKW ma sześć miesięcy na ich zbadanie, analizując nie tylko złożone dokumenty, ale także wszelkie informacje pochodzące od wyborców i innych źródeł. Pietrzak zapewnia, że wszystkie informacje, które trafiają do PKW, są szczegółowo analizowane.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »